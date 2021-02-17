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Почти половина украинцев не верит, что в Украине справятся с вакцинацией населения – опрос

Каждый пятый украинец считают, что Украина справится с вакцинацией населения от коронавируса, согласно опросу компании Research & Branding Group.

Треть украинцев считают, что с вакцинацией украинская медицина справится лишь частично
Треть украинцев считают, что с вакцинацией украинская медицина справится лишь частично
Фото: EPA

44% украинцев не верят, что украинская сфера охраны здоровья справится с вакцинацией населения. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Research & Branding Group.

Каждый пятый украинец (20%) считает, что Украина справится, а треть опрошенных (35%) считают, что с вакцинацией украинская медицина справится лишь частично.

Инфографика: rb.com.ua
Инфографика: rb.com.ua

В то же время по поводу глобального успеха вакцинации мысли украинцев разделились: 39% опрошенных считают, что массовая вакцинация сможет вернуть человечество к нормальной жизни, тогда как противоположной точки зрения придерживается 36% жителей Украины, а каждый четвертый (25%) – не определился.

Инфографика: rb.com.ua
Инфографика: rb.com.ua

Опрос проводился в период с 20 января по 1 февраля 2021 года. Опрошено 1802 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополь). Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/- 2,4%.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ожидалось, что вакцинация стартует 15 февраля, когда в Украину поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Отдельно власти закупят еще 12 млн доз вакцины от AstraZeneca и Novavax (США), поставки этих препаратов должны начаться в феврале. Кроме этого, ожидается, что в Украину до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз вакцины.

Теги: Украина, соцопрос, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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