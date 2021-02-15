Иммунолог рассказал, как будут доставлять вакцину Pfizer по Украине

Производитель вакцины от коронавируса Pfizer предоставит специальные термобоксы для транспортировки препарата по Украине при сверхнизких температурах. Об этом рассказал в комментарии агентству РБК-Украина доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий.
Хранением и транспортировкой продукции Pfizer в Украине займется частная украинская компания "Фармасофт". Остальные вакцины сможет поставлять госпредприятие "Укрвакцина". Каждую неделю вакцины будут развозить из Киева на региональные склады. После этого начнется отсчет их разморозки. В области будут передавать дозы в расчете на пять дней.
"Такой срок хранения вакцин Pfizer после разморозки в температурном режиме от +2 до +8 °С. Допускается одноразовая разморозка, при которой она должна быть использована в течение 120 часов. Перед вакцинацией препарат нужно развести, после чего его нужно уколоть в течение шести часов. У государства есть возможность все это логистически обеспечить", – отметил специалист.
Мобильные бригады будут ежедневно брать вакцины с регионального склада и объезжать тех, кто в этот день записан на прививку. Затем через две – четыре недели в зависимости от препарата бригада приедет повторно, чтобы уколоть вторую дозу.
Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить уже в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.
В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.
Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Отдельно власти закупят еще 12 млн доз вакцины от AstraZeneca и Novavax (США), поставки этих препаратов должны начаться в феврале. Кроме этого, ожидается, что в Украину до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании от Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз вакцины.
Как отметило РБК-Украина со ссылкой на главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, с 1 марта желающие сделать прививку от коронавируса смогут записаться на вакцинацию через семейного врача, на специальном информационном портале COVID-19 или через "горячую линию" по телефону 0-800-60-20-19.