Иммунолог рассказал, как будут доставлять вакцину Pfizer по Украине

Хранением и транспортировкой продукции Pfizer в Украине будет заниматься частная украинская компания "Фармасофт". Вакцины каждую неделю будут развозить из Киева на региональные склады, сообщил доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий.

Производитель вакцины от коронавируса Pfizer предоставит специальные термобоксы для транспортировки препарата по Украине при сверхнизких температурах. Об этом рассказал в комментарии агентству РБК-Украина доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий.

Хранением и транспортировкой продукции Pfizer в Украине займется частная украинская компания "Фармасофт". Остальные вакцины сможет поставлять госпредприятие "Укрвакцина". Каждую неделю вакцины будут развозить из Киева на региональные склады. После этого начнется отсчет их разморозки. В области будут передавать дозы в расчете на пять дней.

"Такой срок хранения вакцин Pfizer после разморозки в температурном режиме от +2 до +8 °С. Допускается одноразовая разморозка, при которой она должна быть использована в течение 120 часов. Перед вакцинацией препарат нужно развести, после чего его нужно уколоть в течение шести часов. У государства есть возможность все это логистически обеспечить", – отметил специалист.

Мобильные бригады будут ежедневно брать вакцины с регионального склада и объезжать тех, кто в этот день записан на прививку. Затем через две – четыре недели в зависимости от препарата бригада приедет повторно, чтобы уколоть вторую дозу.