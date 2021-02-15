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"Вакцина не вживила чип отца в мозг". Дочь Билла Гейтса заявила, что получила прививку от COVID-19

Дочь американского миллиардера и основателя компании Microsoft Билла Гейтса – Дженнифер Гейтс заявила, что продолжит носить защитные маски даже после получения второй дозы вакцины от COVID-19.

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Дженнифер учится в медицинском колледже
Дженнифер учится в медицинском колледже
Фото: jenniferkgates / Instagram

Дочь американского миллиардера и основателя компании Microsoft Билла Гейтса Дженнифер Гейтс получила первую дозу прививки от COVID-19. Об этом 12 февраля она сообщила на своей странице в Instagram.

"К сожалению, вакцина не вживила [чип] моего гениального отца мне в мозг – если бы только она имела такую силу!" – заявила она.

Гейтс отметила, что после получения второй дозы вакцины планирует продолжить носить защитные маски.

По ее словам, врачи в США настаивают, что прививка только дополняет другие меры безопасности и не означает, что можно забыть о ношении масок, соблюдении социальной дистанции, мытье рук.

Дочь Гейтса получила вакцину, поскольку учится в медицинском колледже и входит в одну из приоритетных групп.

65-летний Билл Гейтс 22 января получил первую вакцину от COVID-19. Гейтс не уточнил, препаратом какой фирмы была сделана прививка. В США зарегистрированы две вакцины – Pfizer/BioNTech и Moderna. Обе вакцины вводят двумя дозами, но с разным интервалом: Pfizer/BioNTech – через 21 день, Moderna – через 28 дней.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. США являются страной с наибольшим числом выявленных случаев инфекции. В стране подтвердили 27,6 млн случаев COVID-19, умерло 485,3 тыс. человек.

По информации Bloomberg, в США по состоянию на утро 15 февраля сделали более 53,8 млн прививок от коронавируса.

Теги: США, медицина, Билл Гейтс, вакцинация, мозг, врачи, врач, вакцина, прививки
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