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Билл Гейтс предложил каждую неделю тестировать пятую часть человечества, чтоб избежать угрозы новой пандемии

Основатель Microsoft Билл Гейтс уверен, что COVID-19 может быть не последней пандемией, с которой придется столкнуться миру. Миллиардер не исключает, что следующая пандемия может быть даже результатом биотерроризма.

Гейтс считает, что к угрозе пандемии нужно относиться так же серьезно, как и к угрозе новой войны
Гейтс считает, что к угрозе пандемии нужно относиться так же серьезно, как и к угрозе новой войны
Фото: EPA

Основатель Microsoft Билл Гейтс предложил план по противодействию новым пандемиям. Он заключается в создании глобальной системы обнаружения опасных инфекций и подготовке резерва медиков. Об этом он сообщил в ежегодном письме, опубликованном на своем сайте.

Гейтс уверен, что COVID-19 может быть не последней пандемией, с которой придется столкнуться миру. Миллиардер не исключает, что следующая пандемия может быть даже результатом биотерроризма и уверен, что к ней нужно подготовиться заранее.

"Чтобы предотвратить повторение тягот прошлого года, к подготовке к пандемии необходимо относиться так же серьезно, как мы относимся к угрозе войны. Миру необходимо удвоить инвестиции в исследования и разработки и в такие организации, как CEPI (Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. – "ГОРДОН"), которые доказали свою неоценимую роль в борьбе с COVID-19", – считает основатель Microsoft.

Гейтс предлагает создать "мегадиагностическую платформу", которая будет способна еженедельно тестировать не менее 20% населения мира на наличие инфекций, способных вызвать новую пандемию. Поддержка такой структуры будет очень дорогой, но это оправданно – ввиду $28 триллионов убытков из-за коронавируса.

"Основой этой системы будет диагностическое тестирование. Допустим, вы медсестра в сельской поликлинике. Вы замечаете, что с кашлем появляется больше пациентов, чем вы ожидали в это время года, или, возможно, даже что умирает больше людей, чем обычно. Итак, вы проверите больных на общие патогены. Если ни один из них не дал положительного результата, ваш образец отправляется в другое место для дальнейшего исследования", – объяснил он.

Если образец окажется совершенно новым патогеном, то в дело вступит служба быстрого реагирования на пандемию, которых Гейтс называет "пандемический пожарный отряд". По мнению Гейтса, в эту службу должны войти около 3 тыс. человек по всему миру. В то время, когда они не будут заниматься эпидемиями, они будут работать над такими заболеваниями как малярия и полиомиелит.

Гейтс также уверен, что в следующие пять лет человечество преуспеет в разработке новых вакцин для лечения  ВИЧ, туберкулеза и малярии благодаря успеху мРНК-вакцин против COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По данным американского университета Джонса Хопкинса, отслеживающего заболеваемость, во всем мире COVID-19 подтвердили у 100,3 млн человек, 2,16 млн умерли.

Теги: Билл Гейтс, болезнь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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