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Пандемия COVID-19. В Перу число инфицирований превысило 1 млн

В Перу за время пандемии COVID-19 провели 5,4 млн тестирований на коронавирус.

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Перу стало 17-й страной-"миллионником"
Перу стало 17-й страной-"миллионником"
Фото: ЕРА

В Перу число случаев коронавирусной инфекции превысило 1 млн. Об этом вечером 23 декабря проинформировал минздрав страны.

"До 22.00 22 декабря 2020 года были обработаны образцы у 5 416 226 человек на COVID-19, получено 1 002 263 подтвержденных случая и 4 413 963 – отрицательных", – говорится в сообщении.

По данным минздрава, в больницах для пациентов с COVID-19 находится 4171 человек, 1129 из них – в отделениях интенсивной терапии с аппаратами искусственной вентиляции легких.

"COVID-19 стал причиной смерти 37 273 граждан страны", – отметили в ведомстве.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 24 декабря коронавирусом в мире заразилось более 78,6 млн человек, из них 1,73 млн скончались, более 44 млн выздоровели.

На сегодня, по данным американского университета, отметку в 1 млн инфицированных коронавирусом преодолели 17 стран.

Теги: смерть, Перу, Минздрав, инфекция, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, тестирование
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