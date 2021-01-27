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Билл Гейтс прокомментировал теории заговора, утверждающие, что он стоит за разработкой коронавируса

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает сумасшедшей идею, распространенную в социальных сетях, согласно которой он и директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи создали пандемию COVID-19, чтобы контролировать людей.

Гейтс стал героем теории заговора, согласно которой он через вакцинацию хочет установить контроль над людьми
Гейтс стал героем теории заговора, согласно которой он через вакцинацию хочет установить контроль над людьми
Фото: EPA

Основатель Microsoft Билл Гейтс хочет изучить теории заговора, возникшие во время пандемии коронавируса, и что за ними стоит. Об этом он заявил 27 января в интервью Reuters.

Гейтс сказал, что ошеломлен количеством сумасшедших и злых теорий заговора, распространяемых в социальных сетях. Одна из таких теорий утверждает, что Гейтс и директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи создали пандемию COVID-19, чтобы получать прибыль и использовать вакцины от коронавируса для вставки микрочипов, что якобы позволит им контролировать людей.

По мнению Гейтса, такие теории прижились из-за сочетания пугающего вируса и роста социальной активности СМИ. Основатель Microsoft выразил надежду, что это пройдет. Он заявил о готовности изучать эту проблему, чтобы понять, как она меняет поведение людей и как "минимизировать это зло".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего заболеваемость, во всем мире COVID-19 подтвердили у 100,65 млн человек, 2,16 млн заболевших умерли.

Теги: США, Microsoft, Билл Гейтс, прибыль, вирус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Энтони Фаучи
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