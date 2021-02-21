В мире сделали более 202 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

В мире по состоянию на 21 февраля сделали более 202 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.
Вакцинация стартовала в 88 странах мира.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (78,80), Сейшельские острова (67,77), Объединенные Арабские Эмираты (51,66), Великобритания (26,73) и Мальдивы (18,82).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Украина прививать свое население еще не начинала. Старт вакцинации в стране наметили на середину февраля, но она не началась. Министр здравоохранения Максим Степанов выражал уверенность, что вакцинация начнется до конца февраля.