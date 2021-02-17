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Степанов назвал новые сроки поставки в Украину вакцин от COVID-19

До конца недели Украина получит полмиллиона доз вакцины AstraZeneca, а до конца февраля – 117 тыс. доз препарата от Pfizer. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

До конца недели в Украину должны прибыть первые 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca
До конца недели в Украину должны прибыть первые 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca
Фото: EPA

Поставку вакцин от коронавируса задержали бюрократические процедуры. Об этом 17 февраля в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, страна была полностью готова к началу вакцинации 15 февраля.

"Обосновывались все наши убеждения, исходя из тех контрактов, которые заключены, обязательств, которые взяли компании, в том числе и COVAX, которая четко сказала, что 117 тыс. доз Pfizer придут в середине февраля. Возникли определенные бюрократические процедуры, я имею в виду, в COVAX, которые задержали приход этой вакцины", – пояснил министр.

Он отметил, что 117 тыс. доз вакцин от Pfizer поступят в Украину к концу февраля, а до конца недели должны прибыть первые 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

Степанов уверен, что вакцинация начнется в этом месяце.

"По поводу конкретной даты могу сказать: приезжает вакцина – и на следующий день мы начинаем. Первое, чем мы начнем вакцинироваться, – это именно вакцина AstraZeneca, которая производится Serum Institute в Индии. Мы действительно получили все документы на регистрацию вакцин Pfizer, AstraZeneca и Sinovac. Думаю, мы достаточно быстро зарегистрируем", – отметил глава Минздрава.

Ожидалось, что вакцинация стартует 15 февраля, когда в Украину поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Отдельно власти закупят еще 12 млн доз вакцины от AstraZeneca и Novavax (США), поставки этих препаратов должны начаться в феврале. Кроме этого, ожидается, что в Украину до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз вакцины.

Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer
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