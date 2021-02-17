ГОРДОН
 
 
МИР

Поставки вакцины от коронавируса по механизму COVAX начнутся в конце февраля – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения на следующей неделе обнародует список стран, которые получат вакцину по программе COVAX в первую очередь.

Первый раунд поставок в рамках глобальной инициативы состоится в марте
Первый раунд поставок в рамках глобальной инициативы состоится в марте
Фото: EPA

Поставки вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX начнутся в конце февраля. Об этом 17 февраля сообщает The Guardian.

Всемирная организация здравоохранения после одобрения вакцины от COVID-19 AstraZeneca рассчитывает на начало поставок. На следующей неделе ВОЗ обнародует список стран, которые получат вакцины в первую очередь.

Первый раунд поставок в рамках глобальной инициативы состоится в марте, некоторые ранние поставки будут в конце февраля, отметили в ВОЗ.

Около 145 стран – участниц COVAX получат дозы для иммунизации 3,3% населения к середине 2021 года. Поставки препаратов для вакцинации будут осуществляться траншами.

COVAX – глобальная инициатива, в рамках которой государства получают вакцину от коронавируса бесплатно. Она появилась на фоне опасений, что бедные страны не смогут соперничать с более богатыми в закупке препарата. Украина рассчитывает на поставку 16 млн доз вакцины в рамках этой программы. Первую партию, по данным Минздрава Украины, должны завезти в страну уже в феврале. Вероятно, это будут препараты от BioNTech/Pfizer или Moderna.

Всего в рамках COVAX до конца года ВОЗ планирует доставить в разные страны 2 млрд доз вакцины, сказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесу. По его словам, соглашение, которое подписали с Pfizer и BioNTech, создает возможность для стран, готовых поделиться лишними дозами вакцины, передать их в дар COVAX для скорейшего распространения препарата.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 17 февраля коронавирус подтвержден у 109,6 млн человек, почти 2,42 млн заболевших умерли.

Как сообщило агентство Bloomberg, в мире сделали уже более 181 млн прививок от коронавируса.

Теги: ВОЗ, вакцинация, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это большой труд", "Еще один стриптизер на подходе". Сын Тарзана с невестой исполнили на пилоне танец. Видео
"Это большой труд", "Еще один стриптизер на подходе". Сын Тарзана с невестой исполнили на пилоне танец. Видео
Притула показал, как отдыхает в Дубае
Притула показал, как отдыхает в Дубае
Подольская заявила, что планирует выйти на работу, чтобы, как все люди, "зарабатывать деньги на свою жизнь"
Подольская заявила, что планирует выйти на работу, чтобы, как все люди, "зарабатывать деньги на свою жизнь"
Брежнева показала, какое фото стоит на заставке ее телефона
Брежнева показала, какое фото стоит на заставке ее телефона
Бабкин улетел в Австрию для проведения операции на втором глазу
Бабкин улетел в Австрию для проведения операции на втором глазу
Хилтон объявила о помолвке
Хилтон объявила о помолвке
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
Jerry Heil: Если нет времени на генеральный ремонт головы, можно сделать косметический тюнинг
Jerry Heil: Если нет времени на генеральный ремонт головы, можно сделать косметический тюнинг
Кидман во время посещения театра получила удар по голове от недовольного зрителя – СМИ
Кидман во время посещения театра получила удар по голове от недовольного зрителя – СМИ
Alyosha и Тополя обменялись в сети публичными сообщениями
Alyosha и Тополя обменялись в сети публичными сообщениями
"Всем уже давно понятно". Полянский прокомментировал отношения с Grosu
"Всем уже давно понятно". Полянский прокомментировал отношения с Grosu
"Принятие ситуации – вот что важно". Демин рассказал, как сын отреагировал на развод родителей
"Принятие ситуации – вот что важно". Демин рассказал, как сын отреагировал на развод родителей
Хименес-Браво показал свое место силы
Хименес-Браво показал свое место силы
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
"Он в командировках, она одна, а я рядом". Паперный рассказал, как увел третью жену из семьи
"Он в командировках, она одна, а я рядом". Паперный рассказал, как увел третью жену из семьи
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
"Беременна!!!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Беременна!!!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS