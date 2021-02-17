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В Японии началась вакцинация против COVID-19

Первой партией вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech в Японии вакцинируют 40 тыс. медиков.

В Японии 17 февраля стартовала вакцинация против коронавируса
В Японии 17 февраля стартовала вакцинация против коронавируса
Фото: EPA

В Японии 17 февраля стартовала вакцинация против коронавируса, первыми прививки получат сотрудники японских больниц. Об этом сообщает Reuters.

Первая партия вакцин производства Pfizer/BioNTech включает 40 тыс. доз. Следующий этап иммунизации охватит 3,7 млн человек, вакцины получат преимущественно медработники, затем прививки получат 36 млн человек в возрасте 65 лет и старше, отмечает агентство.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что вакцинация от COVID-19 позволит успешно провести в стране Олимпийские игры, которые были отложены в прошлом году из-за пандемии.

Правительство Японии намерено к середине 2021 года обеспечить достаточное количество вакцин, на вакцинацию всего население страны (126 млн) может понадобиться год.

По данным Reuters, Япония подписала контракты на закупку в общей сложности 314 млн доз вакцины от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna, этого достаточно для 157 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 17 февраля коронавирус подтвержден у 109,6 млн человек, почти 2,42 млн заболевших умерли. В Японии подтверждено 41,8 тыс. случаев COVID-19, 7218 человек умерли, 391 тыс. выздоровела.

Как сообщило агентство Bloomberg, в мире сделали уже более 181 млн прививок от коронавируса.

Теги: Япония, вакцинация, Олимпиада, население, Есихидэ Суга, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, Pfizer
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