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Япония заявила о подготовке к Олимпиаде 2021 по графику

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Манабу Сакаи опроверг информацию от источников издания The Times об отмене Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса.

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Правительство Японии и МОК сосредоточены на проведении Олимпиады по графику
Правительство Японии и МОК сосредоточены на проведении Олимпиады по графику
Фото: EPA

Власти Японии опровергли сообщения об отмене Олимпиады в 2021 году, подготовка к проведению соревнований ведется. Об этом сообщило агентство Reuters утром 22 января со ссылкой на заместителя генерального секретаря кабинета министров Японии Манабу Сакаи.

Чиновник опроверг сообщение The Times об отмене Олимпийских игр в Токио из-за коронавируса. Высокопоставленный член правительства страны рассказал изданию, что зимняя волна COVID-19 перечеркнула планы Международного олимпийского комитета (МОК) и правительства Японии о дальнейшей подготовке к Олимпиаде.

Сакаи сказал журналистам, что подготовка к проведению соревнований ведется. Губернатор Токио Юрико Койке заявила об отсутствии планов по отмене или переносе Олимпийских игр.

Организационный комитет Олимпийских игр со своей стороны опроверг информацию The Times, заявив, что правительство Японии и МОК полностью сосредоточены на проведении игр по графику. Досадно видеть, как The Times распространяет "бульварную историю от ненадежного источника", сказал Reuters собеседник из оргкомитета.

Олимпийские комитеты в Австралии и США заявили, что готовятся к Олимпиаде в соответствии с планом. Исполнительный директор австралийского комитета Мэтт Кэрролл назвал отмену Олимпийских игр в Токио необоснованными слухами. Олимпийский огонь зажжется 23 июля 2021 года, отметил Кэрролл.

Летние Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа, из-за распространения коронавирусной инфекции тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах приняли решение перенести их на год.

Перенос Олимпийских игр на 2021 год повлиял на подготовку 11 тыс. олимпийцев и 4,4 тыс. паралимпийцев. Финансовые потери от переноса Олимпиады оценивали в $5,8 млрд.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга высказывал уверенность в том, что страна проведет Игры в 2021 году. В интервью JoongAng Ilbo министр по делам административной реформы Таро Коно говорил, что это будет возможным лишь при условии проведения вакцинации.

МОК и организаторы соревнований заявляли, что еще один перенос Олимпиады 2020 невозможен, она состоится в 2021 году или никогда. Старт игр в Токио запланирован на 23 июля.

Теги: Япония, МОК, Олимпиада, Токио, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Олимпийские игры, коронавирус
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