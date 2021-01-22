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Власти Японии могут отменить Олимпийские игры в Токио – The Times

Японское правительство ищет способ объявить об отмене Олимпийских игр, который оставляет открытой возможность для Токио принять соревнование у себя в будущем, сообщило издание The Times.

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Старт Олимпийских игр в Токио запланирован на 23 июля
Старт Олимпийских игр в Токио запланирован на 23 июля
Фото: EPA

Японское правительство в частном порядке пришло к выводу, что Олимпийские игры в Токио придется отменить из-за коронавируса. Об этом 21 января сообщило издание The Times, ссылаясь на высокопоставленного члена правительства страны.

По его словам, сейчас японское правительство ищет способ объявить об отмене соревнований, который оставляет открытой возможность для Токио принять игры у себя в будущем.

Он отметил, что, несмотря на прежние заявления Международного олимпийского комитета и правительства Японии о дальнейшей подготовке к играм, зимняя волна COVID-19 перечеркнула эти планы. Властям пришлось принять экстренные меры для борьбы с коронавирусом и ввести чрезвычайное положение в крупнейших городах страны, включая Токио.

Летние Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа, из-за распространения коронавирусной инфекции тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах приняли решение перенести их на год.

Перенос Олимпийских игр на 2021 год повлиял на подготовку 11 тыс. олимпийцев и 4,4 тыс. паралимпийцев. Финансовые потери от переноса Олимпиады оценивали в $5,8 млрд.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга высказывал уверенность в том, что страна проведет Игры в 2021 году. В интервью JoongAng Ilbo министр по делам административной реформы Таро Коно говорил, что это будет возможным лишь при условии проведения вакцинации.

МОК и организаторы соревнований заявляли, что еще один перенос Олимпиады 2020 невозможен, она состоится в 2021 году или никогда. Старт игр в Токио запланирован на 23 июля.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: спорт, Япония, Токио, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Олимпийские игры, коронавирус
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