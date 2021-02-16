ВОЗ одобрила использование вакцины AstraZeneca в экстренных случаях

Две вакцины от коронавируса компании AstraZeneca внесли в список препаратов, которые будут бесплатно распределять между странами в рамках программы COVAX.

Вакцина от AstraZeneca имеет эффективность 63,09% против коронавируса Фото: EPA

Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное использование вакцины от коронавируса разработки британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба организации.

Это позволит направить странам два препарата от AstraZeneca в рамках инициативы COVAX.

Внесение препарата в перечень вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях означает, что ВОЗ оценила качество, безопасность и эффективность препарата. Это также позволяет странам ускорить получение разрешения регулирующими органами на импорт и применение вакцин против COVID-19.

На прошлой неделе ВОЗ рекомендовала использовать вакцину от коронавируса AZD1222 от компании AstraZeneca всем взрослым старше 18 лет. Вакцина имеет эффективность 63,09% против коронавируса, отметили в ВОЗ. Препарат показывает эффективность и против мутировавших вариантов коронавируса.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Использование вакцины против коронавируса одобрили Индия, Мексика, Бразилия. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.