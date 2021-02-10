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В Южной Корее одобрили применение вакцины от коронавируса AstrаZeneca

В Южной Корее вакцину от коронавируса компании AstrаZeneca разрешили для граждан старше 18 лет, ее предписано вводить два раза с интервалом от четырех до 12 недель.

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Эффективность вакцины от AstrаZeneca установлена на уровне около 60%
Эффективность вакцины от AstrаZeneca установлена на уровне около 60%
Фото: EPA

Министерство по безопасности продуктов и лекарственных средств Южной Кореи одобрило применение вакцины от COVID-19 AstrаZeneca. Об этом говорится на сайте ведомства.

Вакцину разрешили для граждан старше 18 лет, ее предписано вводить два раза с интервалом от четырех до 12 недель.

AstrаZeneca также заключила контракт на производство вакцины с компанией SC Bioscience Korea.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Использование вакцины против коронавируса одобрили ИндияМексикаБразилия. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия. Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования и разрешенным для поставок в Евросоюзе. 

В агентстве отметили, что клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Эффективность вакцины установлена на уровне около 60%.

По данным агентства Bloomberg, в мире сделали уже более 138 млн прививок от коронавируса, вакцинация стартовала в 73 странах. В Украине вакцинация пока не начиналась. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Южная Корея, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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