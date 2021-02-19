В ЮНИСЕФ рассказали, когда в Украину прибудет вакцина от коронавируса Pfizer/BioNTech

Украина ожидает еще один документ по поставкам вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech, сообщил руководитель программ по здравоохранению ЮНИСЕФ Украины Андрей Славуцкий.

Вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech в рамках механизма COVAX поставят в Украину в конце февраля – начале марта. Об этом 18 февраля в ходе тренинга по поставке и логистике вакцин в Киеве заявил руководитель программ по здравоохранению ЮНИСЕФ Украины Андрей Славуцкий, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время ведутся переговоры по документации, есть один документ, который Украина еще ожидает. Но по предварительной информации, вакцина Pfizer должна приехать в конце февраля или в начале марта", – сказал он.

Славуцкий отметил, что вакцину в Украину от производителя будет поставлять ЮНИСЕФ.

"В Борисполе в любое время суток вакцину сможет забрать логистическая компания, мощности которой позволяют принять то количество вакцины, которое поставят. Дальше эти вакцины будут перемещаться на центральный склад компании, после чего – поставляться в регионы в лотках с сухим льдом. В каждом лотке будет 195 флаконов, в одном флаконе по шесть доз вакцины. Мобильная бригада ежедневно будет получать дневное количество доз – 96 или 102 (16 или 17 флаконов)", – сказал он.

Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда в Украину поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля. 17 февраля он заявил, что бесплатные 117 тыс. доз вакцины от Pfizer поступят в Украину к концу февраля, а первые 500 тыс. доз от AstraZeneca (закупленные правительством) – до 21 февраля, также министр выразил уверенность, что вакцинация начнется в этом месяце. Точную дату поставок в Минздраве назвать не могут.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.