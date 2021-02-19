В мире сделали уже более 193 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

В мире по состоянию на утро 19 февраля сделали уже более 193 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.
Вакцинация стартовала в 87 странах.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (78,06), Сейшельские острова (63,91), Объединенные Арабские Эмираты (49,99), Великобритания (25,45) и США (17,80).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Украина прививать свое население еще не начинала. Старт вакцинации в стране наметили на середину февраля, но она не началась. Министр здравоохранения Максим Степанов выражал уверенность, что вакцинация начнется до конца февраля.