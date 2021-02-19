Число заболевших COVID-19 в мире превысило 110 млн человек

В мире от коронавируса умерло 2 млн 442 тыс. человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

В марте 2020 года была объявлена пандемия коронавируса Фото: EPA

В мире по состоянию на утро 19 февраля коронавирус подтвердили у 110,3 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами вируса стали 2 млн 442 тыс. человек, выздоровело 62,1 млн заболевших.

Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:

США (27,9 млн заболевших, 493 тыс. умерших);

Индия (10,96 млн заболевших, 156,1 тыс. умерших, 10,7 млн выздоровевших);

Бразилия (10 млн заболевших, 243,5 тыс. умерших, 8,96 млн выздоровевших);

Великобритания (4 млн заболевших, 119,6 тыс. умерших);

Россия (4 млн заболевших, 80,6 тыс. умерших, 3,6 млн выздоровевших).

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.