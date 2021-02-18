"Южноафриканский" штамм COVID-19 заразнее обычного, но его распространение можно взять под контроль – ВОЗ

С внедрением ограничительных противоэпидемических мер, в частности социального дистанцирования, распространение штамма коронавируса 501Y.V2 можно взять под контроль, считает эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

Штамм коронавируса 501Y.V2, обнаруженный в конце прошлого года в ЮАР, является более заразным по сравнению с обычным вариантом. Об этом на брифинге 18 февраля заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Данный штамм является более заразным, так же, как и "британский", – подчеркнула она. – Однако я должна сказать, что с внедрением необходимых мер, в том числе социального дистанцирования, распространение инфекции можно взять под контроль".

Ван Керкхове добавила, что ВОЗ не видит изменений по тяжести течения COVID-19 и случаям госпитализации. А эффективность вакцин к "южноафриканскому" штамму коронавируса в настоящее время устанавливается.

Случаи повторного инфицирования штаммом коронавируса 501Y.V2 Всемирная организация здравоохранения фиксировала в Южной Африке. Об этом 12 февраля на брифинге говорила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Сообщения о новом штамме коронавируса в ЮАР впервые появились 18 декабря 2020 года. Этот штамм распространяется быстрее и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава страны, около 80–90% больных COVID-19 граждан Южной Африки заражены именно штаммом 501Y.V2.

Компании Pfizer и BioNTech заявляли, что их вакцина от коронавируса BNT162b2 эффективна против новых, более заразных, штаммов, обнаруженных в Великобритании и Южно-Африканской Республике. Об эффективности своего препарата от COVID-19 против новых штаммов также сообщала американская компания Moderna.

Исследования Оксфордского университета и Витватерсрандского университета в ЮАР показали более низкую эффективность вакцины против коронавируса AstraZeneca у инфицированных "южноафриканским" штаммом коронавируса 501Y.V2.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

"Британский" штамм коронавируса под названием B.1.1.7, о выявлении которого сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок 15 декабря 2020 года, уже зарегистрирован в 83 странах, говорится в бюллетене Всемирной организации здравоохранения от 9 февраля.