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ВОЗ зафиксировала случаи повторного заражения новыми штаммами коронавируса

Случаи повторного инфицирования штаммом коронавируса 501Y.V2 Всемирная организация здравоохранения зафиксировала в Южной Африке, сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Большинство людей, кто сделал прививку против коронавируса переносит COVID-19 в легкой форме, отметили в ВОЗ
Большинство людей, кто сделал прививку против коронавируса переносит COVID-19 в легкой форме, отметили в ВОЗ
Фото: EPA

Несмотря на наличие антител, люди, переболевшие новыми штаммами коронавируса, заражаются повторно. Об этом заявила во время брифинга 12 февраля главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. Видео брифинга опубликовано на YouTube странице организации.   

"Мы получаем сообщения о пациентах, повторно заразившихся новым вариантом коронавируса. И из Южной Африки были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться", – сказала Сваминатан.

Она отметила, что ВОЗ проводит исследования: насколько хватает иммунитета против коронавируса у людей, переболевших COVID-19.

По словам Сваминатан, среди тех, кто сделал прививку против коронавируса, большинство переносит COVID-19 в легкой форме. Сообщается, что вакцинация также способствует снижению уровня передачи инфекции.

По данным исследования ученых из Управления общественного здоровья Великобритании, иммунитет к COVID-19 у переболевших сохранятся по меньшей мере пять месяцев и обеспечивает 83% защиты от повторного заражения.

В то же время, результаты исследования группы австралийских ученых свидетельствуют, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, сохраняют иммунитет к COVID-19 как минимум восемь месяцев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Сообщения о новом штамме коронавируса в ЮАР впервые появились 18 декабря 2020 года. Штамм 501Y.V2 распространяется быстрее и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава страны, около 80–90% больных COVID-19 граждан Южной Африки заражены именно таким штаммом.

На 14 февраля в ЮАР зарегистрировано почти 1,5 млн случаев COVID-19, скончались 47 899 инфицированных пациентов.

Теги: Африка, ВОЗ, YouTube, исследование, ЮАР, Всемирная организация здравоохранения, брифинг, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Сумия Сваминатан, иммунитет
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