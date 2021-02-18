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ПОЛИТИКА

Степанову стоит готовиться к серьезному разговору, если до конца недели не будет позитивных сигналов о вакцинации – нардеп Кравчук

Народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук не считает трагедией задержки поставок вакцины от коронавируса в Украину на несколько дней. Однако, по ее словам, если до конца недели ситуация не улучшится, вопросы к министру здравоохранения Максиму Степанову возникнут не только у нардепов, но и у президента Владимира Зеленского.

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Кравчук: Привезти вакцину только первый пункт. Надо посмотреть, как министерство готово по крайней мере к первому этапу вакцинации
Кравчук: Привезти вакцину – только первый пункт. Надо посмотреть, как министерство готово по крайней мере к первому этапу вакцинации
Фото: Yevheniya Kravchuk / Facebook

Народных депутатов, которые негативно оценивают работу Министерства здравоохранения, становится все больше. Об этом замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала в комментарии "24 каналу" 18 февраля. 

Она отметила, что нардепы хотят заслушать отчет всего правительства и Минздрава в частности о задержках с поставками вакцины. В то же время Кравчук не считает, что отсрочка старта кампании по иммунизации украинцев от коронавируса на несколько дней серьезно повлияет на весь процесс. 

"Привезти вакцину – только первый пункт. Надо посмотреть, как министерство готово по крайней мере к первому этапу [вакцинации], и потом делать выводы", – сказала нардеп. 

Кравчук добавила, что у производителей вакцин нет проблем с реализацией препарата, но за вакциной "стоит очередь из стран и правительств".

"Я не думаю, что задержка в Украине на несколько дней является трагедией, но если до конца недели мы не получим каких-то позитивных сигналов, то министру стоит готовиться к более серьезному разговору. Это уже вопросы не только у депутатов, но думаю, что и у президента [Владимира Зеленского] будут", – сказала она.

Кравчук рассказывала, что вопрос вероятности отставки Степанова могут обсудить на заседании фракции в случае провала кампании по вакцинации в Украине.

Ожидалось, что вакцинация стартует 15 февраля, когда в Украину поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля. 17 февраля он заявил, что бесплатные 117 тыс. доз вакцины от Pfizer поступят в Украину к концу февраля, а первые 500 тыс. доз от AstraZeneca (закупленные правительством) – до 21 февраля, также министр выразил уверенность, что вакцинация начнется в этом месяце. Точную дату поставок в Минздраве назвать не могут.  

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Отдельно власти закупят еще 12 млн доз вакцины от AstraZeneca и Novavax (США), поставки этих препаратов должны начаться в феврале. Кроме этого, ожидается, что в Украину до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз вакцины.

Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта 2020 года. В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за его отставку. Министр, комментируя сообщения о его уходе, говорил, что занимается "реанимацией украинской медицины" и покидать пост главы Минздрава не намерен.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: вакцинация, отставка, Владимир Зеленский, Максим Степанов, Слуга народа, Евгения Кравчук, вакцина
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