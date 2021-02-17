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Нардеп Кравчук о вероятной отставке Степанова: Депутатов, которые уже хотели бы сделать это, становится больше

Сейчас нардепы наблюдают и ждут, что на этой неделе в Украине начнется вакцинация от коронавирусной инфекции или хотя бы в страну поступит первая партия вакцины; если с этим и дальнейшей организацией компании по иммунизации "будут проблемы", вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова, вероятно, обсудят "по крайней мере" во фракции "Слуга народа", сказала нардеп от этой фракции Евгения Кравчук.

Степанов занимает пост министра здравоохранения с 30 марта 2020 года
Степанов занимает пост министра здравоохранения с 30 марта 2020 года
Фото: Максим Степанов / Facebook

Во фракции "Слуга народа" могут поднять вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова, заявила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук 17 февраля, пишет агентство "Интерфакс-Украина"

"Я наблюдаю, что таких народных депутатов, которые уже хотели бы отправить министра Степанова в отставку, становится больше. Поэтому мы пока наблюдаем и очень надеемся, что на этой неделе, как и обещал министр, вакцинация все-таки начнется или, по крайней мере, мы получим партию вакцины, и дальше нужно понаблюдать хотя бы несколько недель, как будет организован этот процесс. Если мы увидим, что и там есть проблемы, тогда очевидно, можно будет ставить этот вопрос, по крайней мере, на обсуждение во фракции", – сказала она.

Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта 2020 года. 

В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за отставку Степанова. 

26 ноября "Украинская правда" со ссылкой на источники писала, что Степанова могут уволить до конца 2020 года, но этого не произошло. Министр, комментируя сообщения о его отставке, говорил, что занимается "реанимацией украинской медицины" и уходить с должности не собирается. 

Ожидалось, что вакцинация стартует 15 февраля, когда в Украину поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля, а 16 февраля назвал новые сроки старта кампании: в течение следующих 7–10 дней. В то же время министр "очень рассчитывает", что первую прививку в Украине сделают до конца недели.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Отдельно власти закупят еще 12 млн доз вакцины от AstraZeneca и Novavax (США), поставки этих препаратов должны начаться в феврале. Кроме этого, ожидается, что в Украину до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз вакцины.

Как отметило "РБК-Украина" со ссылкой на главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, с 1 марта желающие сделать прививку от коронавируса смогут записаться на вакцинацию через семейного врача, на специальном информационном портале или через горячую линию по телефону 0-800-60-20-19.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: вакцинация, отставка, Максим Степанов, Слуга народа, Евгения Кравчук, вакцина, коронавирус
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