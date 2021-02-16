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В НАБУ ответили Степанову: Сам факт расследования никак не может помешать закупкам вакцин от коронавируса

В НАБУ подчеркнули, что пока детективы не проводили никаких следственных действий, которые могли бы быть расценены, как препятствование деятельности по закупке вакцин для Украины, о котором заявлял министр здравоохранения Максим Степанов.

НАБУ: Сам факт расследования не может составить препятствия для закупок вакцин, тем более уже после истечения срока обещанного начала вакцинации
НАБУ: Сам факт расследования не может составить препятствия для закупок вакцин, тем более уже после истечения срока обещанного начала вакцинации
Фото: depositphotos.com

Факт начала досудебного расследования возможных злоупотреблений при закупке вакцин от COVID-19 не может создать препятствий для закупок вакцин у поставщиков, заявляют в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), начавшем расследование.

Сегодня на брифинге глава Минздрава Максим Степанов заявил, что дело НАБУ о закупке вакцин негативно повлияет на сотрудничество с производителями. Он считает дело НАБУ "одним из инструментов информационной войны" против команды министерства. По словам министра, Минздрав уже начал получать от компаний-производителей вакцин отказы от сотрудничества.

В НАБУ подтвердили, что действительно начали досудебное расследование по фактам возможных злоупотреблений при закупке вакцин против COVID-19. Основанием для расследования стало соответствующее заявление генерального директора ГП "Медзакупки". Детективы проверяют наличие или отсутствие признаков состава уголовного преступления.

"Особенно подчеркиваем, что сам факт начала расследования не является доказательством вины или подтверждением совершения преступления. И он никак не может составить препятствия для закупок вакцин у поставщиков, тем более уже после истечения срока обещанного начала вакцинации. Также отмечаем, что пока детективы не проводили никаких следственных действий, которые могли бы быть расценены, как препятствование деятельности по закупке вакцин для Украины", – говорится в сообщении.

В бюро попросили всех причастных к этому расследованию воздерживаться от разглашения информации. "НАБУ и в дальнейшем будет расследовать факты возможных злоупотреблений во всех социально значимых сферах общественной жизни, и советует топ-чиновникам, подследственным Бюро, не манипулировать фактами, а эффективно выполнять возложенные на них обязанности", – добавили в ведомстве.

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/2882325065346494

О том, что НАБУ начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке Украиной вакцины от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника "Лекхим", 10 февраля сообщил Совет общественного контроля при НАБУ. Уголовное производство было открыто 3 февраля. "Обнародованная цена закупки одной дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее "общая эффективность" во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%", – отметили в совете.

Предварительная правовая квалификация – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). 

В январе народный депутат от "Голоса" Александра Устинова обвиняла Министерство здравоохранения Украины в срыве закупки вакцины от COVID-19 NVX-CoV2373 (ее разработала американская компания Novavax), которая в шесть раз дешевле препарата Sinovac Biotech. По информации Устиновой, госпредприятие "Медицинские закупки" было на финальной стадии переговоров с производителем, однако Степанов остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины у компании Sinovac Biotech. 

В Минздраве ответили, что подписали договор с той компанией, которая была ближе к завершению третьей стадии клинических испытаний. По словам Степанова, Украина закупает вакцину CoronaVac по цене, одинаковой для большинства стран мира. 

Министерство здравоохранения Украины планирует закупить у компании "Лекхим" 1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech. "Лекхим" получил квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины CoronaVac в первом полугодии 2021 года. Экспертная организация StateWatch сообщила, что по контракту первая партия вакцины CoronaVac (700 тыс. доз) производства китайской компании Sinovac должна поступить в Украину не позднее 31 марта. Вторая партия вакцин в количестве 1,2 млн доз должна поступить не позднее 31 мая. Если до 31 мая компания "Лекхим" не поставит всю вакцину, банк должен будет вернуть ГП "Медицинские закупки" 100% внесенной предоплаты.

По информации Reuters, "Лекхим" подал документы для регистрации в Украине препарата CoronaVac, однако поставки могут перенести на начало апреля из-за задержек со стороны регулирующих органов.

Вакцина компании Sinovac проходила третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 50,38% до 91,25% эффективности.

Теги: Министерство здравоохранения, вакцинация, расследование, детективы, НАБУ, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Медзакупки
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