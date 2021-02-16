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Степанов заявил, что НАБУ требует от Минздрава документы о переговорах по поставкам вакцин от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что расследование о закупках вакцин от коронавируса, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро, связано с "информационной войной".

Степанов заявил, что в деле нет "никакого смысла"
Степанов заявил, что в деле нет "никакого смысла"
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) требует от Министерства здравоохранения документы о переговорах с поставщиками вакцин от коронавируса. Об этом на брифинге 16 февраля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня с утра Министерство здравоохранения получило наконец от Национального антикоррупционного бюро требование о предоставлении информации обо всех переговорах со всеми производителями вакцин о COVID-19", – сказал он.

По словам министра, для этого у Минздрава есть три дня. Он выразил уверенность, что его ведомство справится за сутки.

"Я думаю, я самое заинтересованное лицо, чтобы расследование было проведено достаточно быстро, достаточно эффективно, и в этом вопросе была поставлена точка. ...Само по себе дело – в нем нет никакого смысла", – заявил Степанов.

Он считает, что речь идет об "инструменте  информационной войны, которая целенаправленно ведется" против него и его команды.

О том, что НАБУ начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке Украиной вакцины от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника "Лекхим", 10 февраля сообщил Совет общественного контроля при НАБУ. Уголовное производство было открыто 3 февраля. "Обнародованная цена закупки одной дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее "общая эффективность" во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%", – отметили совете.

Предварительная правовая квалификация – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). 

В январе народный депутат от "Голоса" Александра Устинова обвиняла Министерство здравоохранения Украины в срыве закупки вакцины от COVID-19 NVX-CoV2373 (ее разработала американская компания Novavax), которая в шесть раз дешевле препарата Sinovac Biotech. По информации Устиновой, госпредприятие "Медицинские закупки" было на финальной стадии переговоров с производителем вакцины компанией Serum Institute of India, однако Степанов остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины у компании Sinovac Biotech. Впоследствии фирмой-поставщиком стала украинская фармацевтическая компания "Лекхим".

В Минздраве ответили, что подписали договор с той компанией, которая была ближе к завершению третьей стадии клинических испытаний. По словам Степанова, Украина закупает вакцину CoronaVac по цене, одинаковой для большинства стран мира. 

Министерство здравоохранения Украины планирует закупить у компании "Лекхим" 1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech. "Лекхим" получил квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины CoronaVac в первом полугодии 2021 года. Экспертная организация StateWatch сообщила, что по контракту первая партия вакцины CoronaVac (700 тыс. доз) производства китайской компании Sinovac должна поступить в Украину не позднее 31 марта. Вторая партия вакцин в количестве 1,2 млн доз должна поступить не позднее 31 мая. Если до 31 мая компания "Лекхим" не поставит всю вакцину, банк должен будет вернуть ГП "Медицинские закупки" 100% внесенной предоплаты.

По информации Reuters, "Лекхим" подал документы для регистрации в Украине препарата CoronaVac, однако поставки могут перенести на начало апреля из-за задержек со стороны регулирующих органов.

Вакцина компании Sinovac проходила третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 50,38% до 91,25% эффективности.

Теги: Министерство здравоохранения, расследование, документы, НАБУ, Минздрав, Максим Степанов, уголовное производство, брифинг, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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