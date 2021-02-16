Австралия и Новая Зеландия получили первые партии вакцин от COVID-19

Австралия и Новая Зеландия 15 февраля получили первые партии вакцин от коронавируса.
Как рассказал министр здравоохранения Австралии Грега Ханта, в страну доставили 142 тыс. доз препарата, разработанного компаниями Pfizer и BioNTech, пишет The Sydney Morning Herald. Вакцинация начнется 22 февраля. Прививать граждан будут бесплатно и по их желанию, сказано на сайте минздрава.
До того времени вакцина должна пройти контроль качества и безопасности, включая серийное тестирование, сказал Грант.
Всего Австралия заказала 20 млн доз вакцины от Pfizer и BioNTech, еще 80 тыс. ожидают на следующей неделе, сообщила пресс-служба правительства. Также власти страны договорились о поставке 53,8 млн доз вакцины AstraZeneca и 51 млн доз Novavax. Этого достаточно, чтобы обеспечить получение прививок всеми желающими в стране в 2021 году, отметили в правительстве.
В Новую Зеландию доставили 60 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech, сообщает RNZ. Премьер-министр страны Джасинда Арден рассказала, что кампания по иммунизации граждан начнется 20 февраля после того, как препарат пройдет контроль качества и безопасности. В Новой Зеландии вакцинация тоже будет добровольной и бесплатной.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным агентства Bloomberg на 16 февраля, в мире сделали более 176 млн прививок от коронавируса, вакцинация началась в 78 странах.