Дом истории Германии выставит ампулу из первой партии вакцины BioNTech/Pfizer

Дом истории Германии в Бонне собрал уже более 400 предметов, связанных с пандемией коронавируса. Теперь в музее выставят и ампулу из первой партии вакцины против COVID-19 от BioNTech/Pfizer.

Дом истории Германии в Бонне получил ампулу из первой партии вакцины от коронавируса от Biontech/Pfizer для своей выставки. Об этом сказал президент фонда Дома истории Ганс Вальтер Хюттер, сообщило 14 февраля издание Täglicher Anzeiger Holzminden.

Всего в музее уже собрано более 400 предметов, связанных с пандемией.

Хюттер назвал пандемию "эпохальным поворотным моментом в новейшей истории". По его словам, это можно сравнить только с окончанием Второй мировой войны.

Он также считает, что с точки зрения истории болезни, пандемия также является эпохальным событием, так как "никогда не было пандемии, в ходе которой было бы разработано противоядие".

Фонд Дома истории включает четыре музея в трех городах – Дом истории в Бонне, Форум современной истории в Лейпциге, а также музей в Берлине. Экспозиции музеев посвящены современной истории Германии после 1945 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.