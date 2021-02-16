Китай при помощи России и Ирана распространял фейки о создании коронавируса в США – Associated Press

Журналисты Associated Press выяснили, что после распространения слухов, что коронавирус появился в китайской лаборатории, власти Китая запустили масштабную кампанию дезинформации, обвиняя США в создании вируса.

Власти Китая при поддержке России и Ирана запустили масштабную кампанию по распространению дезинформации о происхождении COVID-19. Об этом говорится в расследовании агентства Associated Press, опубликованном 15 февраля.

Свое расследование журналисты готовили девять месяцев совместно с лабораторией цифровых криминалистических исследований Атлантического совета.

Свою кампанию по дезинформации Китай начал после того, как в США появились слухи о создании коронавируса в китайской лаборатории. В ответ на это в конце февраля прошлого года китайская газета People’s Daily опубликовала материал, в котором освещались слухи о том, что американские военные принесли вирус в Китай.

В марте в китайской соцсети WeChat появился пост, в котором утверждалось, что военные США создали вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, в лаборатории в Форт-Детрике, штат Мэриленд, и распространили его в Китае во время Military World Games, международного соревнования среди военных спортсменов, которое прошло в Ухане в октябре 2019 года.

Вскоре после этого на портале Белого дома появилась петиция, призывающая власти США уточнить, был ли вирус разработан в Форт-Детрике и просочился ли он из лаборатории. Петиция широко освещалась государственными СМИ Китая, несмотря на то, что было собрано всего 1426 подписей из 100 тыс., необходимых для ответа Белого дома.

К кампании дезинформации, по данным журналистов, позже присоединился официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, который в своем Twitter написал, что "возможно, именно армия США принесла эпидемию в Ухань", и требовал объяснений со стороны США. Кроме того, он запостил сам и призывал репостить статью Ларри Романоффа, который называл себя бывшим консультантом по вопросам управления из Шанхая, о том, что вирус произошел из США.

В тот же день, когда Чжао Лицзянь сделал свой пост в Twitter, второй высший руководитель Ирана Али Хаменеи также объявил, что COVID-19 может быть результатом биологической атаки. Это сообщение ретранслировали иранские СМИ, часто ссылаясь на российских экспертов и китайского чиновника Чжао Лицзяня. К компании дезинформации присоединились и госструктуры. К примеру, министерство иностранных дел Ирана опубликовало в Twitter перепечатку статьи китайского госканала CGTN, в которой ставится под сомнение происхождение коронавируса и предполагается, что он был создан в правительственной лаборатории США в Форт-Детрике.

По данным Associated Press, Россия также продвигала идею возникновения коронавируса в США, об этом говорили военный эксперт Игорь Никулин, депутат Госдумы Наталья Поклонская, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как отмечают журналисты, если в апреле Россия и Иран перестали открыто поддерживать теорию заговора о создании коронавируса в США, то Китай все еще продолжал это делать. ГосСМИ продолжали выпускать соответствующие сюжеты и фильмы о биолаборатории в Форт-Детрике, эту тему поддерживал и Чжао Лицзянь.