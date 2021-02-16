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В Греции мужчина потерял сознание через восемь минут после вакцинации от коронавируса. Спасти его не удалось

Смерть после вакцинации от коронавируса 85-летнего жителя греческого города Ираклион с прививкой предварительно не связывают.

Пожилых греков начали вакцинировать 4 января
Пожилых греков начали вакцинировать 4 января
Фото: ЕРА

В городе Ираклион на греческом острове Крит сразу после вакцинации от коронавируса скончался 85-летний мужчина. Об этом 15 февраля со ссылкой на службу судмедэкспертизы (PAGNI) сообщило издание neakriti.gr.

Перед введением вакцины мужчину проверили согласно протоколу и не нашли противопоказаний. Через восемь минут после введения дозы он потерял сознание. После сердечно-легочного воздействия медики привели пациента в чувство, однако через пять минут тот снова потерял сознание.

"Нечеловеческие усилия врачей" вернуть мужчину к жизни продолжались около 50 минут, но не увенчались успехом – пациент умер.

По предварительным данным, связи между смертью и вакцинацией нет, медики предполагают, что внезапная смерть связана с гипертонией.

Ученые PAGNI изучают этот случай, чтобы более точно его объяснить.

Какой именно вакциной прививали мужчину – не сообщается.

Вакцинацию пожилого населения Греция начала 4 января.

Прививают в стране вакцинами компаний Pfizer и BioNTech.

По данным агентства Bloomberg, на 16 февраля в мире ввели уже более 176 млн прививок от коронавируса.

Теги: Греция, смерть, вакцинация, медики, Крит, мужчины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, BioNTech, Pfizer
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