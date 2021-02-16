ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Офисе президента заявили о готовности Украины и ОАЭ совместно работать над созданием вакцины от COVID-19

Вопрос разработки Украиной собственной вакцины от коронавирусной инфекции обсуждался в ходе встречи президента Владимира Зеленского с руководством управления здравоохранения Дубая, сообщили в Офисе президента.

Стоимость разработки украинской вакцины может обойтись в 100 150 млн грн, заявляли в Минздраве
Стоимость разработки украинской вакцины может обойтись в 100–150 млн грн, заявляли в Минздраве
Фото: depositphotos.com (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с руководством управления здравоохранения Дубая 15 февраля поднял вопрос о возможности совместной с ОАЭ разработки украинской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом проинформировал сайт Офиса президента. 

"Президент поинтересовался опытом ОАЭ в хранении, транспортировке и использовании вакцины против COVID-19, а также вопросом производства Эмиратами собственной вакцины и возможной заинтересованностью эмиратской стороны в сотрудничестве с украинскими компаниями. Руководители управления здравоохранения Дубая [...] поприветствовали инициативу главы Украинского государства относительно возможности совместного производства вакцины Украиной и ОАЭ и выразили готовность работать в этом направлении", – говорится в релизе. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

20 октября 2020 года Зеленскому представили результаты доклинических испытаний "оригинального украинского кандидата в вакцины" от коронавирусной инфекции COVID-19. В Офисе президента заявляли, что "кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода".

Один из разработчиков вакцины Михаил Фаворов заявлял в октябре, что она может быть создана через 9–12 месяцев. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что стоимость разработки вакцины может обойтись в 100–150 млн грн.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 12 февраля, в мире 66 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 176 компаний.

По информации агентства Bloomberg на 15 февраля, в мире сделали более 173 млн прививок от коронавируса, вакцинация началась в 77 странах.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ОАЭ, вакцинация, Владимир Зеленский, сотрудничество, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Савченко в День влюбленных изобразила ангела на снегу. Фото
Савченко в День влюбленных изобразила ангела на снегу. Фото
Tarabarova заявила, что в Instagram от ее имени действуют мошенники
Tarabarova заявила, что в Instagram от ее имени действуют мошенники
"Ваши данные совпадают с данными одной публичной особы". Банк отказал Бурмаке в подтверждении ее селфи
"Ваши данные совпадают с данными одной публичной особы". Банк отказал Бурмаке в подтверждении ее селфи
Тина Кароль забралась на шею украинскому ведущему. Фото
Тина Кароль забралась на шею украинскому ведущему. Фото
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
Среди украинцев, которые застряли на Занзибаре, – глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя
Среди украинцев, которые застряли на Занзибаре, – глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя
  "Скорее всего, у нас будет двойня". Победитель "Танцев со звездами" рассказал о будущем отцовстве
  "Скорее всего, у нас будет двойня". Победитель "Танцев со звездами" рассказал о будущем отцовстве
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
Беременная Квиткова рассекретила пол будущего ребенка
Беременная Квиткова рассекретила пол будущего ребенка
  "И сладкий, и соленый!". Рецепт запеченного омлета со шпинатом от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
  "И сладкий, и соленый!". Рецепт запеченного омлета со шпинатом от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
"Алла Борисовна здесь как девочка". Пугачева в мини-платье и белых носках сыграла с сыном на пианино. Видео
"Алла Борисовна здесь как девочка". Пугачева в мини-платье и белых носках сыграла с сыном на пианино. Видео
"Мы шли к этому восемь лет". 48-летняя Повереннова вышла замуж за 57-летнего бизнесмена
"Мы шли к этому восемь лет". 48-летняя Повереннова вышла замуж за 57-летнего бизнесмена
  "Он классный чувак, классный актер. И тут он приходит в политику и набирает самую бездарь, которая только существует". Фалеса высказался о президентстве Зеленского
  "Он классный чувак, классный актер. И тут он приходит в политику и набирает самую бездарь, которая только существует". Фалеса высказался о президентстве Зеленского
"Это может смотреться вульгарно". Ани Лорак рассказала, как выбирает одежду
"Это может смотреться вульгарно". Ани Лорак рассказала, как выбирает одежду
  Муж Сумской и экс-участница "ВИА Гры" стали участниками "Голосу країни"
  Муж Сумской и экс-участница "ВИА Гры" стали участниками "Голосу країни"
Жена Навального снялась для российского глянца. Фото
Жена Навального снялась для российского глянца. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
  "Никто не знает степени печали и горя". Кароль высказалась о скандале с Поляковой
"Никто не знает степени печали и горя". Кароль высказалась о скандале с Поляковой
Верещук: Есть ли в армии любовь? Конечно, есть. И она такая, очень армейская. Он был офицером и я была офицером
Верещук: Есть ли в армии любовь? Конечно, есть. И она такая, очень армейская. Он был офицером и я была офицером
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS