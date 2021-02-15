Поименные списки для первого этапа вакцинации от COVID-19 сформированы, большинство медиков готовы к процедуре – Минздрав

Замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко говорил, что на первом этапе вакцинации прививки от коронавирусной инфекции получат 58 тыс. медработников. Поименные списки медиков уже сформированы, рассказал заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья при Минздраве Александр Заика.

Вакцинация от коронавируса началась в 73 странах, в Украине, по прогнозам правительства, она стартует в феврале Фото: ЕРА

По предварительной информации, большинство украинских медиков, которые будут получать прививки от коронавирусной инфекции, готовы к процедуре. Об этом заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья при Минздраве Александр Заика рассказал Общественному.

"Это было подтверждено официальными письмами о численности целевой группы, которая будет [получать] первые прививки", – сказал он.

Замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко говорил, что на первом этапе вакцинируют 58 тыс. медработников.

"Составы [мобильных бригад, которые будут делать прививки] у нас есть, сформирован и перечень людей, которые подлежат вакцинации среди мобильных бригад. Далее следуют медики учреждений здравоохранения, которые помогают пациентам с COVID-19, эти списки также уже есть, поименно сформированы на местах, и мы уже знаем приблизительное число", – рассказал Заика.

По его данным, вакцина от Pfizer, которую Украина планирует получить бесплатно в рамках программы COVAX, поступит в страну до конца февраля или в начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ожидалось, что вакцинация стартует 15 февраля, когда в Украину поступят первые партии вакцины от AstraZeneca, но поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.