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Поименные списки для первого этапа вакцинации от COVID-19 сформированы, большинство медиков готовы к процедуре – Минздрав

Замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко говорил, что на первом этапе вакцинации прививки от коронавирусной инфекции получат 58 тыс. медработников. Поименные списки медиков уже сформированы, рассказал заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья при Минздраве Александр Заика.

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Вакцинация от коронавируса началась в 73 странах, в Украине, по прогнозам правительства, она стартует в феврале
Вакцинация от коронавируса началась в 73 странах, в Украине, по прогнозам правительства, она стартует в феврале
Фото: ЕРА

По предварительной информации, большинство украинских медиков, которые будут получать прививки от коронавирусной инфекции, готовы к процедуре. Об этом заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья при Минздраве Александр Заика рассказал Общественному

"Это было подтверждено официальными письмами о численности целевой группы, которая будет [получать] первые прививки", – сказал он. 

Замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко говорил, что на первом этапе вакцинируют 58 тыс. медработников. 

"Составы [мобильных бригад, которые будут делать прививки] у нас есть, сформирован и перечень людей, которые подлежат вакцинации среди мобильных бригад. Далее следуют медики учреждений здравоохранения, которые помогают пациентам с COVID-19, эти списки также уже есть, поименно сформированы на местах, и мы уже знаем приблизительное число", – рассказал Заика. 

По его данным, вакцина от Pfizer, которую Украина планирует получить бесплатно в рамках программы COVAX, поступит в страну до конца февраля или в начале марта. 

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ожидалось, что вакцинация стартует 15 февраля, когда в Украину поступят первые партии вакцины от AstraZeneca, но поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Отдельно власти закупят еще 12 млн доз вакцины от AstraZeneca и Novavax (США), поставки этих препаратов должны начаться в феврале. Кроме этого, ожидается, что в Украину до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании от Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз вакцины.

Как отметило "РБК-Украина" со ссылкой на главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, с 1 марта желающие сделать прививку от коронавируса смогут записаться на вакцинацию через семейного врача, на специальном информационном портале COVID-19 или через горячую линию по телефону 0-800-60-20-19.

По данным агентства Bloomberg на 15 февраля, в мире сделали более 173 млн прививок от коронавируса, вакцинация началась в 73 странах.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, вакцинация, медики, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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