Степанов пообещал, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется до конца недели – нардеп

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что поставки первой партии вакцины от коронавируса в страну задерживаются, препарат ожидают не 15-го, а 16–17 февраля. Причина задержек – "некоторые технические вопросы", сказал нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев после беседы со Степановым.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в беседе с народным депутатом от "Слуги народа" Даниилом Гетманцевым пообещал, что вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине начнется до конца недели.

Об этом Гетманцев рассказал 15 февраля на брифинге после заседания фракции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я общался с министром здравоохранения, и он пообещал, что до конца недели вакцинация начнется. Речь идет о некоторых технических вопросах, которые, к сожалению, по состоянию на 15 февраля не были решены, но до конца недели этот процесс начнется", – сказал он.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ожидалось, что вакцинация стартует 15 февраля, когда в Украину поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.