Вакцина против коронавируса действует как усилитель иммунного ответа для переболевших COVID-19 – ВОЗ

У некоторых людей, переболевших COVID-19, иммунный ответ был слабым, отметила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует делать прививку против коронавируса людям, переболевшим COVID-19. Она действует как усилитель иммунного ответа, заявила во время брифинга 12 февраля главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. Видео брифинга опубликовано на YouTube-странице организации.

"Мы рекомендуем сделать прививку, независимо от того, были вы прежде инфицированы или нет", – сказала Сваминатан.

По ее словам, у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается иммунный ответ, однако есть те, у которых иммунный ответ был слабым, в частности – кто болел без симптомов и даже не знал, что был заражен.

"Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Поэтому даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа", – отметила Сваминатан.

Согласно данным исследования ученых из Управления общественного здоровья Великобритании, иммунитет к COVID-19 у переболевших сохранятся по меньшей мере пять месяцев и обеспечивает 83% защиты от повторного заражения. Однако инфицированные ранее люди все еще могут быть носителями и передавать вирус, поскольку частицы коронавируса сохраняются в носу и в горле.

Результаты исследования группы австралийских ученых свидетельствуют, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, сохраняют иммунитет к COVID-19 как минимум восемь месяцев.

По состоянию на 15 февраля в мире сделали более 173 млн прививок от коронавируса SARS-CoV-2, вакцинация стартовала в 77 странах. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.