Задержки с поставками вакцины в Украину, возвращение туристов из Занзибара, законопроект об увольнении Сытника. Главное за день

Вакцина от коронавируса в Украину не приехала

Первые партии вакцины от коронавирусной инфекции в Украину не доставили 15 февраля, как ожидалось ранее. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, "вакцина немножко задерживается", поставки намечены на 16–17 февраля.

Министр заверил, что вакцинация в стране начнется до конца недели, рассказал после беседы со Степановым нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Законопроект об увольнении Сытника – чтобы закрыть "дыру" в законодательстве

Глава Центра противодействия коррупции Украины Виталий Шабунин заявил, что Кабинет Министров Украины рассмотрел и передаст в Верховную Раду законопроект, которым увольняет директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Министр юстиции Украины Денис Малюська объяснил инициативу необходимостью закрыть "дыру в законодательстве и статусе НАБУ". По словам министра, это одно из условий сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Судебные" законопроекты Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде три законопроекта, касающихся подсудности дел Верховному Суду, избрания членов Высшего совета правосудия, а также ответственности за невыполнение требований дисциплинарного инспектора ВСП.

В Офисе президента заявляли, что первый законопроект предусматривает ограничение полномочий Окружного административного суда Киева.

Зеленский удерживает лидерство в президентском рейтинге

Глава государства, согласно опросу Киевского международного института социологии, лидирует в президентском рейтинге. Зеленского готовы поддержать 22,7% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. Однако на второе место поднялся пятый президент Петр Порошенко (18,3% опрошенных), на третье – лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (14,5%).

Кравчук констатировал невозможность договориться с РФ по Донбассу

Украине необходимо смотреть правде в глаза: Россия в ближайшее время не заинтересована в возвращении оккупированных территорий Украине и не изменит свою позицию по конфликту на Донбассе, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Я твердо могу сказать, что Украина выполнила полностью обязательства, взятые 9 декабря 2019 года. Таким образом, мы можем констатировать: договориться с Российской Федерацией об урегулировании ситуации на Донбассе в том статусе, в котором себя видит Россия и какие цели она ставит, практически невозможно", – подчеркнул он, комментируя заявление главаря "ДНР" Дениса Пушилина о намерении интегрировать оккупированные территории Украины в РФ.

Возвращение туристов из Занзибара в Киев

Порядка 180 украинских и белорусских туристов с 13 февраля не могут вылететь из Занзибара (Танзания). Причиной задержки рейса сначала стала поломка самолета, а затем – оформление разрешений для изменения маршрута рейса, сообщали в авиакомпании SkyUp.

Среди украинцев, которые не смогли вовремя улететь домой, оказался глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк вместе с возлюбленной Анастасией Зинченко, известной из-за инцидента с ее эвакуацией из китайского Уханя весной 2020-го.

Ближе к вечеру сегодня министр инфраструктуры Максим Криклий сообщил, что авиакомпания получила разрешение на вылет и скоро туристы вернутся в Украину. Пока, как сообщила Зинченко в Instagram Stories, рейс не вылетел, но пассажиры уже в аэропорту и едут к самолету.