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ПОЛИТИКА

"Настойчивость премьера нужно оценить". Гетманцев заявил, что вопрос назначения Витренко могут внести в повестку дня Рады в любой день

Вопрос внесения в Верховную Раду еще одного представления о назначении Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики на заседании фракции "Слуга народа" не обсуждался, но такая возможность не исключается, рассказал нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Гетманцев: Мы должны наконец дать возможность человеку поработать
Гетманцев: Мы должны наконец дать возможность человеку поработать
Фото: sluga-narodu.com

Кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики могут вынести на рассмотрение Верховной Рады в любой рабочий день парламента. Об этом нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил на брифинге после заседания фракции 15 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Он сказал, что вопрос внесения в Верховную Раду третьего представления о назначении Витренко не обсуждался на заседании фракции.

"Но я не исключаю такой возможности, что он будет вынесен. Когда? Этот вопрос должен согласовываться с руководством Верховной Рады. Но вы знаете, что постановление о назначении может быть включено в повестку дня в любой день без предварительного голосования. [...] Как показали два предыдущих голосования, мы до последнего не можем сказать: есть голоса или нет", – сказал нардеп. 

Гетманцев отметил, то будет поддерживать назначение Витренко, если вопрос вынесут в зал.

"Считаю, что такая настойчивость премьер-министра должна быть оценена Радой. Мы должны наконец дать возможность человеку поработать. Тем более, что в стране не все в порядке с энергетической системой. Иметь министра в статусе исполняющего обязанности и с ограниченными полномочиями (в соответствии с законом о государственной службе) – это опасно для страны в целом", – сказал Гетманцев. 

По данным LB.ua, на этой неделе вопрос на рассмотрение парламента выносить не будут. В монобольшинстве нет голосов, рассказал источник журналистов во фракции. 

Витренко в 2018–2020 годах был исполнительным директором "Нафтогазу". Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

21 декабря Кабмин назначил его врио министра энергетики.

Перед этим, на заседании 17 декабря 2020-го и после – 28 января 2021-го Рада дважды провалила голосование за назначение Витренко на пост вице-премьера, хотя президент Украины Владимир Зеленский призывал нардепов от "Слуги народа" поддержать назначение. Глава Офиса президента Андрей Ермак не исключает, что будет третья попытка голосования за Витренко в Раде. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: голосование, вице-премьер, Юрий Витренко, Слуга народа, Даниил Гетманцев, назначение
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