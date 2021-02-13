Ермак о назначении Витренко министром энергетики: Не исключаю, что будет третья попытка

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что врио министра энергетики Юрий Витренко – лучший кандидат на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики.

Работу в "Нафтогазі" Витренко завершил в 2020 году Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko / Facebook

Кандидатуру врио министра энергетики Украины Юрия Витренко могут третий раз вынести на голосование в Верховную Раду для назначения первым вице-премьер-министром – министром энергетики.

Об этом 13 февраля в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Не исключаю, что будет третья попытка. Надеюсь, могу сказать с большой долей вероятности, что третья попытка голосования в Верховной Раде по его поводу станет успешной", – сказал он.

По словам Ермака, Витренко – лучший кандидат на эту должность, поэтому ведутся консультации с народными депутатами о его назначении.

В энергетической отрасли Украины много проблем, поэтому она нуждается в "сильном министре со своей позицией, который не будет зависим ни от каких финансовых групп", считает глава Офиса президента.

Витренко в 2018–2020 годах был исполнительным директором "Нафтогазу". Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от "Слуги народа". 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. За проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

21 декабря Кабмин назначил его врио министра энергетики.

25 января 2021 года Витренко снова проходил собеседование с фракцией "Слуга народа". Президент призвал поддержать его кандидатуру. 28 января премьер Денис Шмыгаль внес кандидатуру Витренко снова. Во время перерыва работы Верховной Рады представление рассмотрел и поддержал профильный комитет. Однако народные депутаты второй раз не утвердили кандидатуру Витренко – проголосовало "за" 204 нардепа.