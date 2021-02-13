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ПОЛИТИКА

Витренко объяснил, за счет чего Украина может стать более энергонезависимой

Врио министра энергетики Украины Юрий Витренко считает, что часть необходимых изменений в энергетике страны можно сделать в течение 1,5 года.

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Витренко считает, что атомную энергетику следует сделать более маневренной
Витренко считает, что атомную энергетику следует сделать более маневренной
Фото: Міністерство енергетики України / Facebook

У Украины есть возможности для повышения энергонезависимости. Об этом врио министра энергетики Юрий Витренко заявил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 13 февраля.

"[Есть] другие системные решения, которые тоже помогают нам, соответственно, быть гораздо более энергонезависимыми. Такие, например, как развитие энергоэффективности. То есть мы будем меньше потреблять, более эффективно использовать некоторые энергоносители, которые у нас в дефиците. При этом мы, например, будем больше потреблять другие энергоносители, которые у нас не в дефиците. Условно говоря, ту же биомассу", – сказал он.

По словам врио министра, речь также идет о строительстве мощностей для накопления электроэнергии (так называемые "зеленые батарейки") и проектах в отрасли гидроэнергетики.

"Даже гибридные проекты сочетания гидроэнергетики, солнца и систем аккумулирования, тех же "батареек", которые позволяют как раз замещать угольную генерацию", – отметил Витренко.

Он также назвал в этом списке "более маневренную" атомную генерацию, "как в Европе".

"Вот этот комплекс, о котором мы можем говорить, позволит избавиться от неэкологичной угольной генерации. И как раз эти системные решения позволят нам, во-первых, просто лучше жить, а во-вторых, каждой зимой не беспокоиться о том, что вот-вот будут веерные отключения", – объяснил Витренко.

Он считает, что некоторые изменения можно сделать за 1,5 года, а есть такие, для которых понадобится пять – семь лет.

"Энергетика – такая отрасль, где действительно нужно мыслить категориями не завтра-послезавтра, а категориями хотя бы 5–10 лет вперед", – заявил врио министра энергетики.

1 января на сайте НЭК "Укрэнерго" появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным "Интерфакс-Украина", две украинские компании получили доступ к импорту.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром"По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

С 3 января 2021 года Украина также возобновила закупку электроэнергии в Беларуси с АЭС в городе Островец. В 2019 году народный депутат от "Европейской солидарности", член межфракционного депутатского объединения "Энергетическая независимость и безопасность Украины" Михаил Бондар заявлял, что за импортом электроэнергии из Беларуси может скрываться непрямая поставка из России.

Теги: Украина, уголь, энергетика, электроэнергия, солнце, веерные отключения, энергоэффективность, Юрий Витренко, энергосистема, энергия
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