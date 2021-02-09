Депутатов "Слуги народа" вызывают в Офис президента "на беседу" из-за голосования по Витренко – СМИ

9 февраля в Офисе президента Украины пройдет совещание с депутатами от фракции "Слуга народа". Источники LB.ua сообщают, что одной из возможных тем встречи будет назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики.

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал в Офис президента народных депутатов "Слуги народа", которые второй раз не поддержали назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики. Об этом LB.ua сообщил источник в "Слуге народа".

"Сегодня в 17.00 президент вызвал к себе всех нардепов от фракции "Слуга [народа]", которые не голосовали за назначение первым вице-премьером – министром по вопросам энергетики Витренко, чтобы провести беседу. Чтобы в третий раз "не дергались" и голосовали", – рассказал источник.

В то же время один из депутатов, который на первом заседании не голосовал, а на втором воздержался, отметил, что его на встречу не приглашали.

"Не знаю, мне никто не звонил, но я не показатель, мне никто никогда не звонит", – сказал парламентарий.

Еще один собеседник из руководства фракции подтвердил, что "такое совещание будет, но не на тему Витренко".

"Это представители группы одного из олигархов. На тему дисциплины", – рассказал депутат.

Другой парламентарий отметил, что в начале недели были планы проведения внеочередной сессии для принятия решения по продлению полномочий Витренко, поскольку срок статуса исполняющего обязанности у него закончился, "но снег сломал все планы, депутаты физически не смогут вернуться в столицу".

Витренко в 2018–2020 годах был исполнительным директором "Нафтогазу". Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

В декабре Витренко назначили первым заместителем министра энергетики и возложили на него обязанности министра.

Рада на заседаниях 17 декабря 2020-го и 28 января 2021-го дважды провалила назначение Витренко министром. Разумков оба раза голосовал против.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключал, что кандидатуру Витренко могут внести в третий раз.