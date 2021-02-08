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Инвестбанкир Фурса: То, что сейчас говорит Витренко, на голову не налазит

После ухода из НАК "Нафтогаз" нынешний врио министра энергетики Юрий Витренко в вопросе тарифов и субсидий "развернулся на 180 градусов", заявил экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Сергей Фурса: Если посадить Витренко и [послушать] то, что он говорил, работая в "Нафтогазі", и то, что он говорит сейчас, они же подерутся
Сергей Фурса:  Если посадить Витренко и [послушать] то, что он говорил, работая в "Нафтогазі", и то, что он говорит сейчас, – они же подерутся
Фото: Київський Міжнародний Економічний Форум / Facebook

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко изменил свои взгляды о тарифах и субсидиях на 180 градусов, заявил экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса в интервью YouTube-каналу Ukrlife.tv.

"То, что сейчас говорит Витренко, попросту на голову не налазит. Если посадить Витренко и [послушать] то, что он говорил, работая в "Нафтогазі", и то, что он говорит сейчас, – они же подерутся. Он сейчас просто развернулся на 180 градусов и говорит совершенно противоположные вещи", – сказал Фурса, комментируя позицию Витренко по субсидиям.

ВИДЕО
Видео: UKRLIFE.TV / YouTube

Витренко в ходе экспертного обсуждения в Украинском кризисном медиацентре заявил, что получение субсидий пагубно влияет на человеческую психику, так как это заставляет людей чувствовать себя бедными.

В 2018–2020 годах он был исполнительным директором "Нафтогазу". Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

В декабре Витренко назначили первым заместителем министра энергетики и возложили на него обязанности министра

Верховная Рада на заседаниях 17 декабря 2020-го и 28 января 2021-го дважды провалила назначение Витренко министром.

Спикер парламента Дмитрий Разумков не исключает еще одного внесения кандидатуры Витренко на должность министра энергетики.

Теги: энергетика, НАК Нафтогаз, тарифы, Министерство энергетики, субсидии, Сергей Фурса, Юрий Витренко
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