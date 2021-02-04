Витренко: Украина должна перейти на ядерное топливо из США вместо российского

Интеграция энергосистемы Украины с европейской может произойти раньше 2023 года, допускает временно исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко.

Украина должна отказаться от использования ядерного топлива из РФ. Об этом в ходе презентации "Национальной экономической стратегии – 2030 в сферах энергетики, добывающей отрасли и защиты окружающей среды" заявил временно исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко. Видео мероприятия 4 февраля опубликовано в YouTube.

"Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России, как сейчас", – сказал Витренко.

Он отметил необходимость интеграции энергосистемы Украины с европейской. По словам Витренко, это может произойти раньше 2023 года, как это планируется сейчас.

"Для развития рыночной экономики также необходима интеграция с ЕС. Потому что это интеграция с ликвидным рынком, на котором есть честная конкуренция, есть определенные правила, которые ми хотим вводить", – подчеркнул врио министра энергетики.

В августе 2016 года Украина договорилась с американской компанией Westinghouse о строительстве завода по производству топлива для ядерных реакторов.

В январе 2018 года Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" подписала контракт с Westinghouse Electric о поставках ядерного топлива до 2025 года. Контрактом предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021–2025 годов.

24 июля на американском топливе компании Westinghouse впервые заработал энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции. В декабре на него полностью перешел пятый энергоблок на Запорожской АЭС.

30 сентября 2020 года Westinghouse Electric подписала с "Энергоатомом" контракт о поставках ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-440 для Ровенской АЭС.

В Украине с 1 июля 2019 года по стандартам Европейского союза функционирует новый рынок электроэнергии, но реформа не была завершена: не ликвидировано перекрестное субсидирование, административное влияние власти на рынок сохраняется.

О том, что в 2023 году украинская энергосистема должна стать частью европейской, заявлял в декабре 2019 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук.