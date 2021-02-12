Витренко о долгах перед "зелеными" инвесторами: Работаем над быстрым вариантом – выпуском "зеленых" облигаций до 24 млрд грн

Врио министра энергетики Украины Юрий Витренко в качестве долгосрочных вариантов решения проблемы с задолженностью на рынке "зеленой" энергетики назвал возможность выплат из бюджета за счет налога на углеродные выбросы, авансирование за поставку и транспортировку "зеленого" водорода, а также выпуск настоящих "зеленых" облигаций сроком обращения 10, 15 или 20 лет.

Юрий Витренко сообщил, что на погашение долга будет направлено также как минимум 50% кредита госбанков Фото: obozrevatel.com

Правительство работает над выпуском облигаций для расчетов по долгам с инвесторами в возобновляемую энергетику Украины и одновременно ищет варианты решений, чтобы такой долг не накапливался в будущем, сказал 11 февраля на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации врио министра энергетики Украины Юрий Витренко. Об этом в четверг сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"Работаем над быстрым вариантом – выпуском "зеленых" облигаций до 24 млрд грн", – сказал глава Минэнерго.

Он добавил, что на погашение этого долга будет направлено также как минимум 50% кредита на сумму 10,25 млрд грн, который государственные банки выдают "Укрэнерго" для "Гарантированного покупателя", что также призвано частично решить проблему долгов.

В качестве долгосрочных мер он назвал возможность выплат из бюджета за счет налога на углеродные выбросы, авансирование за поставку и транспортировку "зеленого" водорода, а также выпуск настоящих "зеленых" облигаций сроком обращения 10, 15 или 20 лет.

8 февраля в Верховной Раде группа нардепов зарегистрировала законопроект №5041, предусматривающий для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии выпуск облигаций внутреннего госзайма на сумму 25 млрд грн.