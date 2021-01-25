Тынный о долгах перед "зелеными" инвесторами: Не прекратилась коррупция, не прекратилась договорная торговля

Правительство во главе с премьер-министром нарушило обещания, которые в августе прошлого года дали инвесторам в возобновляемую энергетику Украины при подписании с ними меморандума, заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

Игорь Тынный: Суть меморандума была такова – нам снизили тарифы, мы взамен обещали не судиться, если на рынке восстановится стабильность, будут постоянные оплаты, но, к сожалению, этого так и не произошло Фото: my.ua

Обязательства Украины рассчитаться по долгам перед инвесторами в сферу "зеленой" энергетики блокируют коррупционеры, рассказал 21 января соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный в эфире ток-шоу "Рыбный день" с Дмитрием Спиваком на телеканале "112 Украина".

"Нам ежемесячно недоплачивают какие-то средства. Летом подписали с правительством меморандум, вот я лично четыре раза вместе с коллегами встречался с премьер-министром. Суть меморандума была такова – нам снизили тарифы, мы взамен обещали не судиться, если на рынке восстановится стабильность, будут постоянные оплаты, но, к сожалению, этого так и не произошло", – сказал Тынный.

Он добавил, что правительство во главе с премьер-министром Денисом Шмыгаем нарушило обещания, которые в августе прошлого года дали инвесторам в возобновляемую энергетику Украины при подписании с ними меморандума.

"Не прекратилась коррупция, не прекратилась договорная торговля. На рынке постоянно вымываются деньги, инвесторы в возобновляемую энергетику пострадали. 40% долгов к новому году не погашено", – заявил бизнесмен.

Главной проблемой он считает позицию Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

"Их функция – быть независимыми и устанавливать тарифы, которые позволят обеспечить стабильность на рынке. Это именно то, чего они не делают. Вообще. А регулятор в том виде, в котором он есть он бессмысленный и позорный", – убежден Тынный.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявлял, что членов НКРЭКУ надо привлечь к уголовной ответственности за кризис в "зеленой" энергетике. Он отметил, что комиссия не включила около 9 млрд грн для расчетов по долгам в кредитные деньги НЭК "Укрэнерго" от государственных банков под предоставленные государством гарантии. Политик опубликовал письмо ЕБРР, в котором представитель банка высказал обеспокоенность невыполнением украинской властью обязательств по погашению долгов перед "зеленой" генерацией.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа 2020 года. В конце августа 2020 года премьер-министр заявлял, что правительство планировало в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов, писала "Энергореформа".

1 августа 2020 года вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале 2020 года государство должно было погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, отмечало агентство "РБК-Украина".

Министерство энергетики Украины предлагало дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплату за произведенную "зеленую" электроэнергию.

Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга в 22,4 млрд грн перед производителями энергии из возобновляемых источников пока не наблюдается, писала Politeka.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.