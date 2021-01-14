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НКРЭКУ подвергает Украину риску международных арбитражей из-за долгов в "зеленой" энергетике – Европейское энергетическое сообщество

Европейское энергетическое сообщество выступило против инициативы НКРЭКУ запретить "Гарантированному покупателю" выплату долгов за "зеленую" электроэнергию за счет привлеченных средств государственных банков.

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Запрет обслуживать долги "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в возобновляемую энергетику может создать дальнейший конфликт, считают в организации
Запрет обслуживать долги "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в возобновляемую энергетику может создать дальнейший конфликт, считают в организации
Фото: depositphotos.com

Решениями против "зеленой" энергетики, запрещающими выплату долгов, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, усиливает конфронтацию Украины с иностранными инвесторами. Об этом в своем письме в адрес председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка написало Европейское энергетическое сообщество. Документ в своем Facebook опубликовала народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер.

Энергосообщество выступило против инициативы НКРЭКУ запретить "Гарантированному покупателю" выплату долгов за "зеленую" электроэнергию за счет привлеченных средств государственных банков.

"Гарантированные государством займы, предоставленные "Укрэнерго", должны способствовать осуществлению условий меморандума. Я обеспокоен тем, что запрет обслуживать долги "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в возобновляемую энергетику может испортить достижение основной цели меморандума и создать дальнейший конфликт", – написал заместитель директора секретариата Энергетического сообщества Дирк Бушля.

Он отметил, что НКРЭКУ должна отказаться от принятия такого решения, поскольку это приведет к усилению противостояния государства с инвесторами и спровоцирует международные арбитражи.

https://www.facebook.com/milabst/posts/10164565829380111

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявлял, что членов НКРЭКУ надо привлечь к уголовной ответственности за кризис в "зеленой" энергетике. Он отметил, что комиссия не включила около 9 млрд грн для расчетов по долгам в кредитные деньги НЭК "Укрэнерго" от государственных банков под предоставленные государством гарантии. Сегодня политик опубликовал письмо ЕБРР, в котором представитель банка высказал обеспокоенность невыполнением украинской властью обязательств по погашению долгов перед "зеленой" генерацией.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа 2020 года. В конце августа 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство планировало в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов, писала "Энергореформа".

1 августа 2020 года вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале 2020 года государство должно было погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, отмечало агентство "РБК-Украина".

Министерство энергетики Украины предлагало дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплату за произведенную "зеленую" электроэнергию.

Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга в 22,4 млрд грн перед производителями энергии из возобновляемых источников пока не наблюдается, писала Politeka.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

Теги: энергетика, меморандум, долги, НКРЭКУ, Гарантированный покупатель, Людмила Буймистер, зеленая энергетика
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