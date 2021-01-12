НКРЭКУ не имеет права дискриминировать инвесторов в "зеленую" энергетику – заявление трех профильных ассоциаций

На заседании 13 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, собирается запретить перевод денег, которые "Укрэнерго" получит в соответствии с кредитными соглашениями от трех государственных банков, на погашение задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников, заявили в трех ассоциациях.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не имеет права дискриминировать предприятия "зеленой" энергетики и обязана выполнить финансовые обязательства по полной выплате накопленных долгов. Такое требование направили в адрес председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка Европейско-украинское ветроэнергетическое агентство, Украинская ассоциация возобновляемой энергетики, а также Украинское ветроэнергетическое агентство. Документ опубликован в Facebook ЕУЭА.

Авторы отметили, что на заседании 13 января регулятор собирается запретить перевод денег, которые "Укрэнерго" получит в соответствии с кредитными соглашениями от трех государственных банков, на погашение задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ).

"Сегодня регулятору было направлено письмо от имени трех отраслевых ассоциаций сектора... Письмом предлагаем снять с рассмотрения вопрос "О принятии решения НКРЭКУ по урегулированию задолженности на рынке электрической энергии", поскольку такое решение действует вопреки нормам действующего законодательства и с превышением полномочий, установленных законом", – говорится в заявлении.

Инвесторы считают необоснованной позицию НКРЭКУ по исключению задолженности, которая образовалась перед производителями электроэнергии из ВИЭ по состоянию на 1 августа 2020 года, из всего объема задолженности, которую будет погашать ГП "Гарантированный покупатель" за счет привлеченных НЭК "Укрэнерго" кредитных средств.

Подписанты подчеркивают, что НКРЭКУ превышает свои полномочия при установлении для ГП "Гарантированный покупатель" направлений погашения задолженности.

Нацкомиссия на предыдущем заседании перенесла обсуждение вопроса о задолженности перед "зеленой" генерацией. По словам главы комиссии Валерия Тарасюка, проект постановления был в открытом доступе для общественного обсуждения всего один день, а по закону необходимо на это выделить не менее трех рабочих дней.

Накануне заседания НКРЭКУ бизнес-сообщества и ассоциации инвесторов в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) выступили против предложенного проекта решения. Они настаивали, что за счет выделенных денег необходимо погасить 40% долгов перед ВИЭ на общую сумму около 9 млрд грн.

1 августа 2020 года вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале 2020 года государство должно было погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа 2020 года.

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство планировало в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов, писала "Энергореформа".

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, отмечало агентство "РБК-Украина".

Министерство энергетики Украины предлагало дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность оплачивать произведенную "зеленую" электроэнергию.

6 октября прошлого года ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

29 октября инвесторы снова написали премьеру. Они напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд грн налогов, из которых 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн НДС. Они отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго", и в три раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга в 22,4 млрд грн перед производителями энергии из возобновляемых источников не наблюдается, писала Politeka.