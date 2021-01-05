ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Инвесторы в "зеленую" энергетику заявили, что НКРЭКУ может продлить долговой кризис в отрасли

Компании, вложившие деньги в развитие возобновляемой электроэнергии в Украине, рассматривают возможность официального обращения в Центр разрешения споров и ведения переговоров Секретариата Энергетического сообщества в связи с очевидным нарушением государством меморандума о взаимопонимании. Об этом идет речь в письме двух профильных ассоциаций в адрес органов власти.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Инвесторы требуют выполнить условия и обязательства согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному Кабмином в июне 2020 года
Инвесторы требуют выполнить условия и обязательства согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному Кабмином в июне 2020 года
Фото: depositphotos.com

Инвесторы в возобновляемую энергетику Украины требуют от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и других органов власти не затягивать процесс выполнения обязательств по выплате долгов за "зеленую" электроэнергию после получения специальных кредитных средств госкомпанией "Укрэнерго".

Об этом идет речь в письме Украинской ветроэнергетической ассоциации и Европейско-украинского энергетического агентства в адрес Офиса президента, Кабинета Министров Украины, а также НКРЭКУ. Письмо было опубликовано 4 января на сайте Европейско-украинского энергетического агентства.

В письме указывается, что правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 11,3 млрд грн, чтобы привлечь кредиты от трех государственных банков для выплаты долгов перед госпредприятием "Гарантированный покупатель", а эта компания должна была рассчитаться с производителями "зеленой" энергии.

"Мы предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и своевременно погасить 40% "старого" долга (9 млрд грн), до конца 2020 года", – добавляют члены ассоциации.

Они подчеркивают, что 31 декабря 2020 года НКРЭКУ пыталась утвердить постановление, в котором бы запрещалось ГП "Гарантированный покупатель" использовать перечисленные от "Укрэнерго" деньги для погашения "старого" долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии. Это стало для инвесторов неприятным сюрпризом, подчеркивается в документе.

"Как мы понимаем, НКРЭКУ снова рассмотрит этот пункт 6 января 2021 года. Одобрение НКРЭКУ такой или подобной формулировки устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной неспособности КМУ и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному вами в июне 2020 года", – заявляют представители инвесторов.

Они отмечают, что из-за этого рассматривают возможность официального обращения в Центр разрешения споров и ведения переговоров Секретариата Энергетического сообщества в связи с очевидным нарушением государством меморандума о взаимопонимании.

1 августа 2020 года вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале 2020 года государство должно было погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа 2020 года.

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство планировало в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов, писала "Энергореформа".

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, отмечало агентство "РБК-Украина".

Министерство энергетики Украины предлагало дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплату за произведенную "зеленую" электроэнергию.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не было, в проект государственного бюджета на 2021 год правительство не заложило 20% на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

6 октября прошлого года ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

29 октября инвесторы снова написали премьеру. Они напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд налогов, из которых 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн НДС. Они отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго", и в три раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

Теги: энергетика, правительство, переговоры, меморандум, Министерство энергетики, НКРЭКУ, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фадеев заявил о желании вакцинироваться от коронавируса
Фадеев заявил о желании вакцинироваться от коронавируса
Рыжеволосая Белла Хадид cделала прическу, как у героя мультсериала "Ох, уж эти детки!"
Рыжеволосая Белла Хадид cделала прическу, как у героя мультсериала "Ох, уж эти детки!"
"Секси", "Кайфуша". Звезда сериала "Папик" показала отдых в Египте
"Секси", "Кайфуша". Звезда сериала "Папик" показала отдых в Египте
Геннадий Татарченко: Никто не отменял расчет по бартеру. Заказав песню на юбилей, могут рассчитаться спиртным
Геннадий Татарченко: Никто не отменял расчет по бартеру. Заказав песню на юбилей, могут рассчитаться спиртным
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
Тодоренко: Рассказать, куда пропала грудь третьего размера?
Тодоренко: Рассказать, куда пропала грудь третьего размера?
  "Прекрасен для уютных зимних посиделок". "Пьяный" рождественский кекс от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
  "Прекрасен для уютных зимних посиделок". "Пьяный" рождественский кекс от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
64-летний Шифрин показал тренировку в зале
64-летний Шифрин показал тренировку в зале
"Гаэль, беги", "Держит в ежовых рукавицах". Грозная Свитолина отобрала шоколадку у бойфренда
"Гаэль, беги", "Держит в ежовых рукавицах". Грозная Свитолина отобрала шоколадку у бойфренда
"Я твоя сестра". Лолита рассказала Линдеманну о родстве и "наградила" его поцелуем
"Я твоя сестра". Лолита рассказала Линдеманну о родстве и "наградила" его поцелуем
Новость о смерти звезды бондианы Робертс не подтвердилась
Новость о смерти звезды бондианы Робертс не подтвердилась
  "Інженер". Мирзоян выпустил рождественскую песню. Аудио
  "Інженер". Мирзоян выпустил рождественскую песню. Аудио
"Поймал момент, когда Гарик трогательно застыл перед телевизором с мамой". Галкин показал нежное видео
"Поймал момент, когда Гарик трогательно застыл перед телевизором с мамой". Галкин показал нежное видео
"Локлир в лучшие годы", "Стильно, модно, молодежно". Травести-дива Монро восхитила поклонников новым имиджем. Фото
"Локлир в лучшие годы", "Стильно, модно, молодежно". Травести-дива Монро восхитила поклонников новым имиджем. Фото
"Пляж супер! Ножки супер!". 57-летняя Лолита крупным планом показала тело в купальнике
"Пляж супер! Ножки супер!". 57-летняя Лолита крупным планом показала тело в купальнике
Невестка Марченко снялась с мужем и питомцем
Невестка Марченко снялась с мужем и питомцем
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
Ходорковский показал свою жену
Ходорковский показал свою жену
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Тарзан после Нового года позировал, приспустив штаны
Тарзан после Нового года позировал, приспустив штаны
"Леся, дети смотрят". Никитюк засветила полуголое тело
"Леся, дети смотрят". Никитюк засветила полуголое тело
"Идеальная пара". Разведенная Grosu встретила новый год в компании российского актера
"Идеальная пара". Разведенная Grosu встретила новый год в компании российского актера
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS