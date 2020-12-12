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Нардепы от "Слуги народа" призвали выделить в госбюджете-2021 деньги на "зеленую" энергетику

Закон №810-XI предусматривает, что не менее 20% от годового объема производства "зеленой" электроэнергии должно быть профинансировано из государственного бюджета, напомнили в своем обращении к Кабмину народные депутаты Украины от фракции "Слуга народа" Андрей Герус, Дмитрий Кисилевский и Людмила Буймистер.

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Меморандум между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику Украины предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа
Меморандум между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику Украины предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа 
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины и комитет Верховной Рады по вопросам бюджета должны предусмотреть в государственном бюджете на следующий год финансирование развития "зеленой" электроэнергии в Украине. С таким призывом выступили народные депутаты Украины от фракции "Слуга народа" Андрей Герус, Дмитрий Кисилевский и Людмила Буймистер, пишет Буймистер 12 декабря в своем Facebook.

"Решение возможных проблем "зеленой" энергетики в следующем, 2021 году требует неотложных решений уже сейчас. И речь идет о том, что Кабмин за длительный период бюджетного процесса так и не заложил необходимые средства для бюджетного финансирования производства "зеленой" энергетики", – написала политик.

Закон №810-XI предусматривает, что не менее 20% от годового объема производства "зеленой" электроэнергии должно быть профинансировано из государственного бюджета, напомнила она.

"По расчетам, на это должно быть выделено в бюджете 10,64 млрд грн. Соответствующее напоминание со стороны депутатов фракции "Слуга народа" получил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, – написала Буймистер. – Мы с Андреем Герусом, председателем комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также с Дмитрием Кисилевским, заместителем председателя комитета по вопросам экономического развития, направили обращение и призвали правительство учесть соответствующие расходы в смете страны на следующий год, а также предоставить дорожную карту по выпуска ОВГЗ и гарантий в 2021 году на покрытие дефицита и выполнение обязательств перед инвесторами ВИЭ".

Нардеп выразила надежду, что Кабмин и парламентский комитет по вопросам бюджета прислушаются к этому обращению, инвесторам в отрасль и европейским энергетическим институтам.

"Ведь проект государственного бюджета на 2021 год будет рассматриваться в сессионном зале на следующей неделе. Свои обязательства государство должно выполнять", – подчеркнула Буймистер.

https://www.facebook.com/milabst/posts/10164436298825111

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику Украины предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года.

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов, писала "Энергореформа".

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, писало агентство "РБК-Украина".

Министерство энергетики Украины предлагало дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплату за произведенную "зеленую" электроэнергию.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не было, в проект государственного бюджета на 2021 год правительство не заложило 20% на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать, писало издание "Сегодня".

Теги: Кабинет Министров, госбюджет, энергетика, электроэнергия, Андрей Герус, ОВГЗ, Денис Шмыгаль, Гарантированный покупатель, Людмила Буймистер, зеленая энергетика, Кабмин, Дмитрий Кисилевский
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