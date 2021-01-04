ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Кабмин сорвал выполнение своих обещаний перед зелеными инвесторами – Гончаренко

Украинское правительство не заплатило 40% долга по "зеленому" тарифу, который оно обещало оплатить еще в июне, заявил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Алексей Гончаренко: К власти приходят "зеленые" и начинают рассказывать, что денег нет и платить ничего не будут
Алексей Гончаренко: К власти приходят "зеленые" и начинают рассказывать, что денег нет и платить ничего не будут
Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

Кабинет Министров Украины сорвал выполнение главных условий "зеленого" меморандума, подписанного с иностранными инвесторами – нарушил четкий график погашения долгов перед предприятиями возобновляемой энергетики за произведенную электроэнергию. Об этом в Facebook написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Украинское правительство не заплатило 40% долга по "зеленому" тарифу, который оно обещало оплатить еще в июне. Просто еще один пример работы с инвесторами от [президента Украины Владимира] Зеленского. Помните, когда Зеленский говорил об инвестициях? Что в Украине будет рай? И что тут ну просто очереди будут стоять?" – заявил Гончаренко.

Он напомнил, что иностранные инвесторы вложили сотни миллионов долларов в строительство "зеленых" электростанций в Украине, но действующая власть не хочет выполнять свои обязательства.

"К власти приходят "зеленые" и начинают рассказывать, что денег нет и платить ничего не будут. Инвесторы идут на уступки и списывают 15% всего долга, но даже и при таких условиях правительство все равно не погашает свои задолженности", – подчеркнул политик.

Гончаренко добавил, что такое поведение власти приводит к остановке иностранных инвестиций в Украину.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/3749939015045308

1 августа 2020 года вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года.

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство планировало в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов, писала "Энергореформа".

10 сентября Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, отмечало агентство "РБК-Украина".

Министерство энергетики Украины предлагало дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплату за произведенную "зеленую" электроэнергию.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не было, в проект государственного бюджета на 2021 год правительство не заложило 20% на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

6 октября прошлого года ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

29 октября инвесторы снова написали премьеру. Они напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд налогов, из которых 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн НДС. Они отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго", и в три раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

Теги: Кабинет Министров, энергетика, Алексей Гончаренко, электроэнергия, зеленая энергетика, зеленый тариф
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Заразившийся коронавирусом 86-летний Басилашвили госпитализирован
Заразившийся коронавирусом 86-летний Басилашвили госпитализирован
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
Мендель засветила тату в виде скрипичного ключа. Фото
Мендель засветила тату в виде скрипичного ключа. Фото
"Ночь, которую я никогда не забуду". Дочь Абрамовича выходит замуж
"Ночь, которую я никогда не забуду". Дочь Абрамовича выходит замуж
"Было слишком много вина". Британец на Рождество сменил имя, став Селин Дион. Фото
"Было слишком много вина". Британец на Рождество сменил имя, став Селин Дион. Фото
  "Растолстевшая" Бузова снялась в клипе на трек "Колбаса". Продюсером выступил Шнуров. Видео
  "Растолстевшая" Бузова снялась в клипе на трек "Колбаса". Продюсером выступил Шнуров. Видео
"Кайф, шикарно!!!". Игорь Николаев и Гарри Галкин представили музыкальную импровизацию
"Кайф, шикарно!!!". Игорь Николаев и Гарри Галкин представили музыкальную импровизацию
Дочь Варум и Агутина получила американское гражданство
Дочь Варум и Агутина получила американское гражданство
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
Зои Кравиц разводится с мужем
Зои Кравиц разводится с мужем
"Я очень хорошо отношусь к Юлии". Димопулос высказалась о скандале в семье Джеджулы
"Я очень хорошо отношусь к Юлии". Димопулос высказалась о скандале в семье Джеджулы
"У нее вблизи старое и прыщавое лицо". Жена Джеджулы заявила, что ее муж критиковал внешность Каменских
"У нее вблизи старое и прыщавое лицо". Жена Джеджулы заявила, что ее муж критиковал внешность Каменских
Ходорковский показал свою жену
Ходорковский показал свою жену
Карпаты, Мальдивы и Бали. Как украинские знаменитости проводят праздники
Карпаты, Мальдивы и Бали. Как украинские знаменитости проводят праздники
Умер советский актер, исполнивший главную роль в "Человеке-амфибии"
Умер советский актер, исполнивший главную роль в "Человеке-амфибии"
Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" извращением
Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" извращением
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Алла жахнула?", "Просто огонь". Галкин показал, как Пугачева зажигала на Новый год
"Алла жахнула?", "Просто огонь". Галкин показал, как Пугачева зажигала на Новый год
Как выглядят невестка и внуки Чапкиса? Сын народного артиста Украины обнародовал семейные фото
Как выглядят невестка и внуки Чапкиса? Сын народного артиста Украины обнародовал семейные фото
"Если нос сломался – придется делать ринопластику". Хилькевич в новогоднюю ночь получила от супруга удар ногой
"Если нос сломался – придется делать ринопластику". Хилькевич в новогоднюю ночь получила от супруга удар ногой
Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" извращением
Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" извращением
Ответ Брежневой о ее возможной беременности обрадовал фанов
Ответ Брежневой о ее возможной беременности обрадовал фанов
"Адеквата вам в следующем году", "Сидели бы тихо дома". В сети отреагировали на появление Алибасова в центре Москвы
"Адеквата вам в следующем году", "Сидели бы тихо дома". В сети отреагировали на появление Алибасова в центре Москвы
Умер советский актер, исполнивший главную роль в "Человеке-амфибии"
Умер советский актер, исполнивший главную роль в "Человеке-амфибии"
Кассель показал отдых с Кунаки
Кассель показал отдых с Кунаки
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS