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ДЕНЬГИ

Шведский инвестор заявил, что НКРЭКУ совершает преступление, отказываясь решать кризис в "зеленой" энергетике

Минфин в ситуации с кризисом в "зеленой" энергетике поступает очень конструктивно, Кабинет Министров, "Укрэнерго" и "Гарантированный покупатель" также стараются найти выход из положения, а НКРЭКУ ставит на этих попытках большой крест, заявил владелец компании "Виндкрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен.

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Карл Стурен: У нас, кроме как подавать в суд, другого варианта нет
Карл Стурен: У нас, кроме как подавать в суд, другого варианта нет
Фото: pivdenukraine.com.uа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пытается запретить выплату долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии в Украине и, таким образом, совершает преступление. Об этом, как пишет Politeka, заявил владелец компании "Виндкрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен на брифинге в Центре Разумкова.

Он напомнил, что правительство создало условия для расчетов "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" за счет кредитных средств и "Гарантированный покупатель" может начать выплаты долгов перед производителями энергии из возобновляемых источников.

"Я считаю, что Минфин действительно поступает очень конструктивно, Кабинет Министров старается найти выход из положения, "Укрэнерго", "Гарантированный покупатель". У нас есть много партнеров, которые действительно помогают. Например, три госбанка, которые являются большими кредиторами. Все пытаются совместными усилиями найти выход из положения. При этом НКРЭКУ берет и на этом всем просто ставит один большой крест, – заявил Стурен. – Мне как инвестору, естественно, у нас других вариантов, если будет такое преступное решение, то у нас, кроме как подавать в суд, другого варианта нет".

Нацкомиссия на последнем заседании перенесла обсуждение вопроса о задолженности перед "зеленой" генерацией. По словам главы комиссии Валерия Тарасюка, проект постановления был в открытом доступе для общественного обсуждения всего один день, а по закону необходимо на это выделить не менее трех рабочих дней.

Накануне заседания НКРЭКУ бизнес-сообщества и ассоциации инвесторов в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) выступили против предложенного проекта решения. Они настаивали, что за счет выделенных денег необходимо погасить 40% долгов перед ВИЭ на общую сумму около 9 млрд грн.

В заседании НКРЭКУ приняли участие ряд нардепов и представителей инвесторов в ВИЭ, они призвали комиссию воздержаться от принятия решения, "наносящего, по их мнению, вред инвестиционному климату Украины и ставящего под угрозу развитие возобновляемой энергетики".

Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга в 22,4 млрд грн перед производителями энергии из возобновляемых источников не наблюдается, пишет Politeka.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

Теги: Кабинет Министров, энергетика, Укрэнерго, кризис, электроэнергия, долги, НКРЭКУ, кредиты, суд, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика, Минфин
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