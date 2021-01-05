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ДЕНЬГИ

ЕВА призвала НКРЭКУ решить кризис в "зеленой" энергетике, а не усугублять его

31 декабря 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, попыталась утвердить постановление, которое запрещает "Гарантированному покупателю" использовать полученные кредитные деньги для выплаты долга производителям электрической энергии из возобновляемых источников, сообщили в Европейской бизнес-ассоциации.

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Такое решение регулятора будет явным знаком, что Украина не желает выполнять свои обязательства перед инвесторами, заявили в ЕВА
Такое решение регулятора будет явным знаком, что Украина не желает выполнять свои обязательства перед инвесторами, заявили в ЕВА
Фото: ap-center.com

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, должна разрешать кризис в "зеленой" энергетике, а не усугублять его, что может произойти на заседании комиссии 6 января.

Как говорится в заявлении Европейской бизнес-ассоциации, полгода назад вступил в силу закон Украины об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников, в основу которого был положен меморандум о взаимопонимании между инвесторами и правительством, который должен урегулировать проблемные вопросы в сфере возобновляемой энергетики Украины.

Организация отмечает, что, несмотря на выполнение условий по снижению уровня "зеленых" тарифов всеми производителями электрической энергии из возобновляемых источников (ВИЭ), большинство обязательств правительства остаются невыполненными, в том числе в части обеспечения полных текущих платежей "Гарантированным покупателем" производителям возобновляемой энергии, а также в части обеспечения погашения долга "Гарантированного покупателя" перед производителями возобновляемой энергии.

По состоянию на 1 августа 2020 года накопленная сумма долга составляла 22,4 млрд грн, и 40% этой суммы нужно было погасить до конца 2020 года, а остальные 60% – ежеквартально в течение 2021 года.

"Неожиданной новостью стало то, что 31 декабря 2020 года НКРЭКУ попыталась утвердить постановление (связанное с кредитным договором, заключенным между оператором системы передачи и государственными банками) с оговоркой, что четко запрещает "Гарантированному покупателю" использовать полученные средства для выплат производителям электрической энергии из возобновляемых источников", – подчеркивают в ЕBА.

Представители ассоциации обратили внимание, что, если этот или подобный пункт будет утвержден НКРЭКУ на следующих запланированных слушаниях 6 января или в другой день, это приведет к срыву достигнутых в 2020 году договоренностей между государством и инвесторами в ВИЭ.

"Более того, такое решение регулятора в сочетании с отсутствием действий правительства по имплементации вышеуказанного закона Украины №810-IX будет явным знаком того, что Украина не желает выполнять свои обязательства перед инвесторами, что будет иметь неисправимые последствия для инвестиционного климата страны", – добавляют в ЕВА.

Также ЕВА призывает правительство выполнить обязательства, предусмотренные меморандумом о взаимопонимании, и не допустить нарушения прав инвесторов в возобновляемую энергетику.

1 августа 2020 года вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале 2020 года государство должно было погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа 2020 года.

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство планировало в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов, писала "Энергореформа".

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, отмечало агентство "РБК-Украина".

Министерство энергетики Украины предлагало дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплату за произведенную "зеленую" электроэнергию.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не было, в проект государственного бюджета на 2021 год правительство не заложило 20% на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

6 октября прошлого года ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

29 октября инвесторы снова написали премьеру. Они напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд налогов, из которых 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн НДС. Они отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго", и в три раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

Теги: инвестиции, энергетика, Министерство энергетики, электроэнергия, НКРЭКУ, законодательство, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
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