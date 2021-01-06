Гончаренко: Членов НКРЭКУ надо привлечь к уголовной ответственности за кризис в "зеленой" энергетике

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что необходимо расследовать действия Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, которая не включила около 9 млрд грн для расчетов по долгам в кредитные деньги НЭК "Укрэнерго" от государственных банков под предоставленные государством гарантии.

Алексей Гончаренко: Я буду требовать уголовной ответственности, и я сделаю все возможное, обращаясь в правоохранительные органы Фото: facenews.ua

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что будет требовать уголовной ответственности для членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Об этом он сказал 6 января на брифинге, посвященном критической ситуации на энергорынке, пишет ExPro.

Гончаренко заявил, что необходимо расследовать действия НКРЭКУ, которая не включила около 9 млрд грн для расчетов по долгам в кредитные деньги НЭК "Укрэнерго" от государственных банков под предоставленные государством гарантии. Эта сумма покрыла бы около 40% от общего долга перед инвесторами в возобновляемые источники энергии.

"Я буду требовать уголовной ответственности и я сделаю все возможное, обращаясь в правоохранительные органы вместе со многими моими коллегами, требуя уголовной ответственности для этих лиц", – цитирует портал Гончаренко.

Политик добавил, что НКРЭКУ не имеет права вмешиваться в деятельность ни одного хозяйственного субъекта и распределять деньги, поступающие на их счета. Он назвал действия членов комиссии политическим саботажем и превышением власти.

НКРЭКУ сегодня перенесла обсуждение вопроса о задолженности перед "зеленой" генерацией. По словам главы комиссии Валерия Тарасюка, проект постановления был в открытом доступе для общественного обсуждения всего один день, а по закону необходимо на это выделить не менее трех рабочих дней.

Накануне заседания НКРЭКУ бизнес-сообщества и ассоциации инвесторов в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) выступили против предложенного проекта решения. Они настаивали, что за счет выделенных денег необходимо погасить 40% долгов перед ВИЭ на общую сумму около 9 млрд грн.

Агентство отмечает, что в заседании НКРЭКУ приняли участие ряд нардепов и представителей инвесторов в ВИЭ, они призвали комиссию воздержаться от принятия решения, "наносящего, по их мнению, вред инвестиционному климату Украины и ставящего под угрозу развитие возобновляемой энергетики".

1 августа 2020 года вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале 2020 года государство должно было погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа 2020 года.

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство планировало в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов, писала "Энергореформа".

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, отмечало агентство "РБК-Украина".

Министерство энергетики Украины предлагало дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплату за произведенную "зеленую" электроэнергию.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не было, в проект государственного бюджета на 2021 год правительство не заложило 20% на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

6 октября прошлого года ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

29 октября инвесторы снова написали премьеру. Они напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд грн налогов, из которых 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн НДС. Они отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго", и в три раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.