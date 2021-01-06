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ДЕНЬГИ

НКРЭКУ перенесла обсуждение вопроса о задолженности перед "зеленой" генерацией

По словам главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, проект постановления был в открытом доступе для общественного обсуждения всего один день, а по закону необходимо на это выделить не менее трех рабочих дней.

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Проект решения комиссии был обновлен поздно вечером во вторник
Проект решения комиссии был обновлен поздно вечером во вторник
Фото: glavcom.ua

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), перенесла принятие решения о распределении денег, которые госпредприятие "Гарантированный покупатель" получило от НЭК "Укрэнерго" в рамках кредитов государственных банков – АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк" и АО "Укрэксимбанк". Будут ли средства направлены на погашение задолженности за 2020 год перед производителями в том числе "зеленой" электроэнергии, решат на следующем заседании, пишет "Интерфакс-Украина".

"Переносим на следующее заседание", – сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк на заседании в среду. Он отметил, что проект решения необходимо дополнительно обсудить.  

По словам главы регулятора, проект постановления был в открытом доступе для общественного обсуждения всего один день, а по закону необходимо на это выделить не менее трех рабочих дней. 

"Интерфакс-Украина" пишет, что проект решения был обновлен поздно вечером во вторник. Согласно документу, "Гарантированный покупатель" должен был направить выделенные деньги  на погашение задолженности, накопленной в 2020 году перед производителями электроэнергии, за исключением задолженности перед производителями энергии из альтернативных источников. 

Накануне заседания НКРЭКУ бизнес-сообщества и ассоциации инвесторов в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) выступили против предложенного проекта решения. Они настаивали, что за счет выделенных денег необходимо погасить 40% долгов перед ВИЭ на общую сумму около 9 млрд грн.

Агентство отмечает, что в заседании НКРЭКУ приняли участие ряд нардепов и представителей инвесторов в ВИЭ, они призвали комиссию воздержаться от принятия решения, "наносящего, по их мнению, вред инвестиционному климату Украины и ставящего под угрозу развитие возобновляемой энергетики".

1 августа 2020 года вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале 2020 года государство должно было погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа 2020 года.

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство планировало в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов, писала "Энергореформа".

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, отмечало агентство "РБК-Украина".

Министерство энергетики Украины предлагало дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплату за произведенную "зеленую" электроэнергию.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не было, в проект государственного бюджета на 2021 год правительство не заложило 20% на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

6 октября прошлого года ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

29 октября инвесторы снова написали премьеру. Они напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд грн налогов, из которых 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн НДС. Они отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго", и в три раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

Теги: Министерство энергетики, электроэнергия, НКРЭКУ, Укргазбанк, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика, Валерий Тарасюк
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