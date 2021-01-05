Нардепы заявили, что НКРЭКУ может принять катастрофическое для "зеленой" энергетики решение

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на заседании 6 января может внести изменения в нормативные документы, которые запретят госпредприятию "Гарантированный покупатель" использовать привлеченные деньги для погашения долга перед производителями "зеленой" электроэнергии, отмечают в письме народные депутаты Украины из межфракционного объединения "Чистая энергия – здоровая окружающая среда".

Члены межфракционного объединения в Верховной Раде "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" направили главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерию Тарасюку обращение, в котором предупредили об угрозе функционированию сектора "зеленой" энергетики и энергетической безопасности государства. К таким последствиям может привести решение регулятора, принять которое могут 6 января, считают народные депутаты. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Письмо парламентарии адресовали также премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, главе Офиса президента Андрею Ермаку и и.о. министра энергетики Юрию Витренко.

"Обращаемся к вам по поводу решения НКРЭКУ, которое планируется принять 6 января 2021 года в части, касающейся задолженности на рынке электрической энергии, – сказано в обращении. – Учитывая, что КМУ утвердил в декабре 2020 года соответствующие государственные гарантии на сумму 11,3 млрд грн с целью привлечения НЭК "Укрэнерго" кредитов от трех государственных банков, производители ВИЭ ожидали исполнения обязательства по погашению 40% существующего долга (9 млрд грн) до конца 2020 года".

Нардепы отмечают, что НКРЭКУ на заседании 6 января может внести изменения в нормативные документы, которые запретят госпредприятию "Гарантированный покупатель" использовать привлеченные деньги для погашения долга перед производителями "зеленой" электроэнергии.

"Принятие такого решения будет катастрофическим, ведь уничтожит единственный доступный источник для погашения задолженности и нивелирует все предоставленные Кабинетом Министров Украины и Национальной комиссией обязательства. Поэтому призываем в установленном законодательством порядке обеспечить выполнение обязательств, предусмотренных меморандумом о взаимопонимании, и не допустить нарушения прав инвесторов возобновляемой энергетики через принятие решений, которые противоречат уже достигнутым договоренностям", – сказано в письме.

1 августа 2020 года вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале 2020 года государство должно было погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа 2020 года.

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство планировало в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов, писала "Энергореформа".

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, отмечало агентство "РБК-Украина".

Министерство энергетики Украины предлагало дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплату за произведенную "зеленую" электроэнергию.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не было, в проект государственного бюджета на 2021 год правительство не заложило 20% на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

6 октября прошлого года ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

29 октября инвесторы снова написали премьеру. Они напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд грн налогов, из которых 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн НДС. Они отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго", и в три раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.